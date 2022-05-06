2022 Anneler Günü ne zaman, Anneler Günü geleneği nasıl başladı?

Mayıs ayının gelmesi ile birlikte, arama motorlarında ''Anneler Günü ne zaman?'' sorgusu yapılmaya başlandı. Sayılı günler kala, Anneler Günü'nün hangi tarihe denk geldiği sıklıkla aratılanlar arasına girdi.

2022 Anneler Günü ne zaman?

Anneler Günü, her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar gününde kutlanır. Bu yıl Anneler günü 8 Mayıs 2022 Pazar gününe denk gelmektedir.

Bu özel gün, 20. yüzyıldan beri Batı dünyasında düzenli şekilde kutlanmaktadır. Birçok ülkede, Mayıs ayının 2. Pazar günü gerçekleşir.

Anneler Günü nasıl ortaya çıktı?

Anneler Günü ilk defa 20. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde kutlandı. İngiltere ve Amerika’da Anneler Günü’nün kökeninde kadın hareketi vardır.

Anneler Günü, Mayıs 1864’de doğan Anna Marie Jarvis tarafından, Amerikada Batı Virginia’da öğretmenlik yaptığı sırada, 9 Mayıs 1905’te annesini kaybetmesi ile ortaya çıkmıştır. Annesinin ölümünden iki yıl sonra, 1907 yılında annesinin ölüm yıl dönümünde yakın arkadaşlarına her yıl ''Anneler Günü'' adı altında ülke çapında kutlama yapılması önerisinde bulunmuş. İlk Anneler Günü, 10 Mayıs 1908’de, Grafton’da 407 çocuk ve annelerinin katılımıyla kutlanmıştır. Bu tarihten sonra ilk önce ABD’de, daha sonra da tüm dünyaya yayılarak kutlanmaya başlanmıştır. Bir süre sonra bu özel günün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış, fakat hiçbirini kazanamamıştır.

Antik Yunan mitolojisinde de izleri görülen Anneler Günü, Gaia ve Uranos'un annesi Rhea onuruna verilen ilkbahar festivalleri, Anneler Günü anmalarının ilkel olanıdır. Anadolu'nun en önemli tanrıçası Kibele için de, yüzyıllar boyunca anma törenleri düzenlendiği söylenir.

Türkiye’de Anneler Günü ilk ne zaman Kutlandı?

Türkiye’de Anneler Günü, Türk Kadınlar Birliği'nin girişimleri ile 5 Mayıs 1955 tarihinde mayıs ayının ikinci Pazar günü ‘’Anneler Günü’’ olarak kutlanması kararı verilmiştir. Ayrıca Türkiye’de Anneler Günü'nde her yıl yılın annesi de seçilmektedir. 1955 yılında ilk kutlandığında yılın annesi olarak 93 Harbi'nde Rus işgaline karşı Erzurum’daki halk direnişinin simgesi hâline gelmiş olan Nene Hatun seçilmiştir.