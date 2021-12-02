2021 yılının en iyi atletleri seçildi

2021 Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) Ödülleri'nde, kadınlarda Jamaikalı Elaine Thompson-Herah, erkeklerde ise Norveçli Karsten Warholm en iyi atlet seçildi.

Pandemi nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 100 metre ve 200 metrenin yanı sıra 4x100 metre bayrak finalinde altın madalya kazanan 29 yaşındaki Thompson-Herah, yılın en iyi kadın atleti ödülünün sahibi oldu.

400 metre engelli kategorisinde Elmas Lig'de bu yıl dünya rekoru kırmasının ardından bu süreyi Tokyo 2020'de daha da kısaltarak rekorunu tazeleyen 25 yaşındaki Karsten Warholm ise 2021'in en iyi erkek atleti unvanını aldı.