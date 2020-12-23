2021 yılında WhatsApp'ı kullanamayacak telefonlar belli oldu

WhatsApp 2021 yılında uygulamayı kullanamayacak telefon ve sürümleri duyurdu. Android sürümü 4.0.3. altında olan telefonlarda uygulama kullanılamayacak. Apple telefonlarda da iOS 9’un altında sürüm kullananlar uygulamayı kullanamayacak.

Telefon modellerini tek tek açıklamak yerine sürüm üzerinden duyuran WhatsApp, belirlenen sürüm ve cihazların yanı sıra, geri kalan tüm Android ve iOS cihazlarda kullanılabilecek.

WhatsApp'ın destek sayfasından yapılan açıklamaya göre, JioPhone ve JioPhone 2 dahil olmak üzere KaiOS 2.5.1 veya daha güncel bir KaiOS sürümü yüklü belirli telefonlar da yeni yılda WhatsApp kullanabilecek.

ShiftDelete.net'in haberine göre, bu kararın ardında mobil uygulamaların güvenlik sebebiyle sürekli güncel tutulması gerektiği yatıyor. WhatsApp 2021 yılı itibariyle HTC Desire, LG Optimus Black, Motorola Droid Razr ve Samsung Galaxy S2 gibi Android modellerde ve iOS kullanan iPhone 4'te çalışmayacak.