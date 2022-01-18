2021 yılında örtülü ödenekten 2.7 milyar TL harcandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 2021 yılında örtülü ödenek olarak da bilinen bütçedeki gizli hizmet giderlerinde 2021'de rekor artış yaşandı. 2021 yılında toplam 2 milyar 714 milyon lira harcandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılı aralık ayı ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, kullanım yetkisi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olan bütçedeki gizli hizmet kaleminden 427 milyon lirası geçtiğimiz Aralık ayında olmak üzere 2021 yılında toplam 2 milyar 714 milyon lira harcandı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, bu tutar, bugüne kadar yıllık bazda yapılan en büyük harcamayı ifade ediyor. Örtülü ödenekten geride kalan son 5 yıllık dönemde yapılan harcama ise 10 milyar 484 milyon liraya ulaştı.

5 yıllık dönemde ikinci en yüksek ödenek kullanımı 2 milyar 73 milyon liralık harcamayla 2019 yılında yaşanmıştı.

2017: 1 milyar 977 milyon lira

2018: 1 milyar 714 milyon lira

2019: 2 milyar 73 milyon lira

2020: 2 milyar 6 milyon lira

2021: 2 milyar 714 milyon lira

Toplam 10 milyar 484 milyon lira