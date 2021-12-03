2021 yılı Koç Üniversitesi Rahmi Mç Koç Bilim Madalyası Prof. Dr. Ali Hortaçsu'nun oldu.

“Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası” 2021 yılı ödülü düzenlenen online törenle takdim edildi. 2021 yılına ait ödül etkin piyasalar, rasyonel beklentiler ve ihale modelleri konularındaki bilimsel katkılarından dolayı Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde Ralph ve Mary Otis Isham Kürsüsü Ekonomi Profesörü olarak görev yapan Ali Hortaçsu'ya verildi. Törende konuşan Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Nur Yalman, altıncı Bilim Madalyasını idari, sosyal, insani bilimler ve hukuk alanlarında çok önemli çalışmalara imza atarak, diğer araştırmacılara ilham veren genç bilim insanına vermekten gurur duyduklarını belirtti. 2021 yılı Seçici Kurulu’nun başkanlığını yürüten Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Umran İnan da, dijitalleşmenin hız kazandığı bu yüzyılda disiplinlerarası yaklaşım ve coğrafi sınırların ötesinde iş birliklerinin büyük önem kazandığını belirterek şunları söyledi:

“Bu yüzyılda farklı dünyalarda kendini rahat hisseden, insanlarla işbirliği yapan, farklı coğrafyalarda, farklı kurumlarda, farklı ekipleri anlayan ve çalışan bilim insanlarına, hümanistlere, avukatlara, yargıçlara, doktorlara, iş insanlarına ihtiyacımız var. Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası sahipleri de hem farklı disiplinleri kendi içlerinde harmanlayan, hem de eş zamanlı farklı kullanan çok parlak bilim insanlarımız olarak yeni devrimin kaptanları olacak.”

Prof. Dr. Nur Yalman: Bilimin toplumlar üzerindeki müthiş etkisine Koç Üniversitesi’nde yapılan çalışmalarla tanık oluyoruz

Prof. Dr. Nur Yalman, “Etkin piyasalar, rasyonel beklentiler ve ihale modelleri konularındaki üstün bilimsel araştırmaları bulunan ve aynı zamanda Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde Ralph ve Mary Otis Isham Kürsüsü Ekonomi Profesörü olarak görev yapan Prof. Dr. Ali Hortaçsu'yu tebrik ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Yalman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün, üniversitemiz dünyanın en saygın akademik kuruluşları arasında haklı bir yer edinmiş ise ismi Caltech ve École Normale Supérieure gibi efsanevi üniversitelerle birlikte anılıyorsa bu başarının en önemli mimarlarından biri de desteğini hiçbir zaman Üniversitemizden esirgemeyen Onursal Başkanımız sevgili Rahmi Koç’tur. Bilimin toplumlar üzerindeki müthiş etkisine Rahmi Koç, Semahat Arsel ve bütün Koç Ailesi’nin olağanüstü ileri görüşlülüğü ve hayırseverliği sayesinde Koç Üniversitesi’nde yapılan çalışmalarla tanık oluyoruz. Üniversitemiz çok kıymetli öğretim kadrosu, harika kampüsü, değişik ve muhteşem araştırma merkezleri, Tıp Fakültesi ve Hastanesi ile her gün hayatımıza çok önemli katkılar sağlıyor. Yaklaşık iki yıldır tüm dünyayı saran ve adeta yaşamı felce uğratan COVID-19 pandemisinin de etraflıca çalışıldığı Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi de bu mucizevi katkılardan biridir. Bu yıl, 28’inci kuruluş yılını geride bırakacak olan Koç Üniversitesi 7 fakülte, 25 araştırma merkezi, 5 araştırma ve eğitim forumu, 223 laboratuvar ve Koç Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Türkiye’nin en önemli eğitim ve araştırma kurumlarından biri haline gelmiştir.”

“Bu yılın madalya sahibi, hem bugüne hem de geleceğe ışık tutan bir isim”

“Amacımız ülkemizi ve insanlarımızı en aydın, en ileri, en müreffeh, en serbest ve en mutlu medeniyet seviyesine bir an evvel getirebilmektir. Bu azametli yolda şiarımız tabii ki büyük kurtarıcımız, önderimiz, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği yaratıcı istikamettir. Ülkemiz geleceğe heyecanla bakan çok parlak gençlerle doludur. Onların iyi eğitimli olmaları, eşitlik ve hürriyet içinde kendilerini serbestçe ifade edebilmeleri, fikir ve ifade özgürlüğü içinde gelişebilmeleri bizim vazgeçilmez vazifemizdir. Bu konularda hiçbir ülkeden ne Amerika’dan, ne İngiltere’den, ne de Japonya’dan geri kalacağız. Tarihimizin içinden gelen, derin kültürümüzün kıymet ölçülerini ifade eden Mevlâna ve Yunus’un temsil ettiği insani hümanizmayı yaşatacağız ve bütün dünyaya tanıtacağız. Bu yılın madalya sahibi, ekonomi alanında yaptığı yenilikçi ve verimliliği artırma konusunda ortaya koyduğu çığır açıcı çalışmalar sayesinde hem bugüne hem de geleceğe ışık tutan bir isim... Hoş bir tesadüf olarak kendisinin kariyeri benim de Profesör olarak geçtiğim yollara pek yakın…”

Prof. Dr. İnan sözlerine şöyle devam etti:

“Ne kadar çok kaliteli insan yetiştirebilirsek, memlekete o nispette hizmet etmiş olacağız inancıyla, bir üniversitenin ülkemize ve insanlığa sağlayacağı en yüce faydayı bizlere armağan eden Vehbi Koç ve Koç Ailesinin kararlılığı sayesinde kurulan Üniversitemiz, kısa süre içinde dünya standartlarında çalışmaları, yetiştirdiği zeki, donanımlı, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı öğrencileri ve alanlarında önemli araştırmalara imza atmış ve başarılar elde etmiş öğretim üyeleri ile tüm dünyada saygın bir yer edindi. 30. senemize yaklaşırken, şimdiye kadar başarılarımızla gurur duyuyor ve ileriye büyük bir heyecan ve enerji ile bakıyoruz. Ülkemizin en önde gelen ‘Araştırma Üniversitesi’ ve bir mükemmeliyet merkezi olarak olağanüstü gelişmelerin eşiğindeyiz; eğitimde ve bilimsel araştırmalarda mükemmelliğe doğru emin adımlarla yürüyüşümüz önümüzdeki birkaç yıl içinde daha da hızlanacaktır.”

“Disiplinlerarası yaklaşımın ve coğrafi sınırların çok ötesinde iş birliklerinin öneminin giderek arttığı bu yeni yüzyılda farklı dünyalarda kendini rahat hisseden, insanlarla işbirliği yapan, farklı coğrafyalarda, farklı kurumlarda, farklı ekipleri anlayan ve çalışan bilim insanlarına, hümanistlere, avukatlara, yargıçlara, doktorlara, iş insanlarına ihtiyacımız var."

Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası sahipleri de hem farklı disiplinleri kendi içlerinde harmanlayan, hem de eş zamanlı farklı kullanan çok parlak bilim insanlarımız olarak yeni devrimin kaptanları olacak. Madalyamızı bu sene takdim edeceğimiz kişi de işte bu vizyona sahip, çok farklı öğeleri ve çıktıları birleştirerek bambaşka sonuçlar elde edebilen yine çok genç ve olağanüstü başarılı bir araştırmacı, bir bilim insanımız.

2021 senesinin Madalya sahibi piyasaların verimliliğini etkileyen bireysel davranışların arkasında yatan tercihleri ve teknoloji parametrelerini öngörmek üzere detaylı piyasa verilerini kullanarak toplumları ve insanları etkileyecek dünya çapında çalışmalarıyla en öne çıkmış çok değerli bir bilim insanı. 2021 Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyasını Chicago Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Hortaçsu’ya, etkin piyasalar, rasyonel beklentiler ve ihale modelleri konularındaki üstün bilimsel katkılarına istinaden takdim etmekten olağanüstü gurur duyuyoruz.

Daha önce de birçok önemli ödüle layık görülmüş olan Prof. Dr. Ali Hortaçsu’yu huzurlarınızda en içten duygularımla tebrik ediyor; bundan sonra da büyük bir verimlilikle sürdüreceği başarılı çalışmalarının her zaman takipçisi olacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum.”

Prof. Dr. Ali Hortaçsu: Yeni nesilleri yetiştirmek en büyük sorumluluğumuz

Çalışmalarında, piyasaların verimliliğinin deneysel yaklaşımlarla değerlendirilmesine odaklanan Hortaçsu, bireysel davranışların arkasında yatan tercihleri ve teknoloji parametrelerini öngörmek üzere incelenen mikro seviyedeki detaylı piyasa verilerini kullanıyor. Öngörülen tercihleri ve teknolojik parametreleri kullanarak ölçütler oluşturmakta ve gözlenen piyasa sonuçlarının verimliliğe ne derece yakın olduğunu incelediğine dikkat çeken Prof. Dr. Ali Hortaçsu şöyle devam etti:

“Mikroekonomiyi çok sevdim, daha iyi anlayabileceğimi düşündüm. Ufak bir ekonomik sistemi tamamıyla matematiksel olarak tanımlayabilmek mümkün olabilir diye düşündüm. Tezimi ihaleler üzerinden, ihalelerin istatistikte modellenmesi olarak yazdım ve sonradan bu temanın bu yaklaşımın çok daha değişik alanlara uygulanabileceğini fark ettim. İhalelerden yola çıkarak, internetteki ihaleleri inceleyen makaleler yazdım. Genel olarak piyasalarda davranış nasıl gerçekleşir. Yani piyasalarda verimlilik nasıl artırılabilir gibi sorular odak noktam. Gerçek mikro verilerden yola çıkarak, kişilerin ekonomik tercihlerini nasıl belirledikleri üzerinde de çalışıyorum. Özellikle pazarlardaki verimliliği inceliyorum. Finansal pazarlar, internet pazarları ve enerji pazarları verilerine ulaşıyor ve onlardan matematik modeller kuruyor ve kestirimler yapıyorum. İnsanların ekonomik tercihlerini nasıl belirlediklerini ve tercihleri yaparken kişinin kullandığı bazı yöntemleri de modellemiş oluyorum.

Bazı modellemelerle insan davranışını anlamaya çalışıyoruz. Bunu bazen ekonomik teorik modeller kurarak yapıyoruz. Bazen de veri toplayarak o teorik modelleri (insanlar nasıl davranır) verilerle test etmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımda hem yeni veri analiz metotları kullanıyorum hem de değişik piyasalardan değişik veriler kullanıyorum.

İki tür bilim insanı olabileceğini düşünüyorum. Biri roman yazmayı sever öbürü hikâye. Ben çocukluğumdan beri kısa hikâyeleri okumayı, roman okumaya tercih ederim; belki sabırsızlığımdan dolayı. Ekonominin güzel tarafı da her gün hayattan esin aldığımız bir alan olması. Yeni nesilleri yetiştirmek en büyük sorumluluğumuz. Genç nesillerle iletişimde olmayı, onlara tavsiyede bulunmayı önemli görev kabul ediyorum. Bu ödül için Koç Üniversitesi’ne, Sayın Rahmi Koç’a ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Bu ödülle beni çok onurlandırdınız. Bundan sonraki çalışmalarımda Türkiye’yi daha fazla kapsayan konulara yöneleceğimi düşünüyorum.”

Prof. Dr. Umran İnan’ın başkanlığında 2021 yılı seçici kurulunda, Prof. Dr. Daron Acemoğlu (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü / 2017 Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası sahibi), Prof. Dr. Zeynep Çelik (New Jersey Teknoloji Enstitüsü), Prof. Dr. Filiz Garip (Princeton Üniversitesi / 2019 Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası sahibi)), Prof. Dr. Ayşe Çağlar (Viyana Üniversitesi) görev aldı.