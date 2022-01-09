2021 yılı hedefi 1 milyon 317 bin yolcu olan Zafer Havalimanı'nı 22 bin kişi kullandı

Yap-İşlet-Devret modeliyle 2012'de açılan Zafer Havalimanı, 2021 yılında da zarar etti. 2021’de Zafer Havalimanı’nı 22 bin 936 kişi kullandı. Havalimanının 2021 yolcu garantisi bir önceki yıla göre 38 bin 381 yolcu artışı öngörüsüyle 1 milyon 317 bin 733 olarak belirlenmişti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı verilere göre, Zafer Havalimanı’na 2021’de 640’ı iç hat, 48’i dış hat olmak üzere toplam 688 uçak indi. Bu uçakların 302’si ticari uçaktı. İşletme süresi 29 yıl 11 ay olan havalimanı için devlet kesesinden uçmayan yolcular nedeniyle 2044 yılına kadar 196 milyon Euro civarında para çıkacak. Yatırım maliyeti 61,1 milyon Euro olan şirkete, 2012 yılından 2020’ye kadar toplamda 45,9 milyon Euroluk garanti ödeme devlet tarafından yapıldı. Havalimanının hizmet verdiği Kütahya-Afyon ve Uşak’ın toplam nüfusu ise 1 milyon 678 bin kişi.

Öte yandan Zafer Havalimanı’nı işleten İC İçtaş şirketinin yetkilisi Abdullah Keleş, 2021’de Zafer Havalimanı’nı satmak için teklifleri beklediklerini belirtmişti. Keleş, “Yatırım maliyetimizi ödeyen ve borcu üstlenen kim olursa ona havalimanını devretmeye hazırız” demişti.Şu ana kadar havalimanından bir kuruş kazanmadıklarını savunan Keleş, devlet garantilerine rağmen her yıl havalimanına sermaye aktarmak zorunda kaldıklarını öne sürmüştü.