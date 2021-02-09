2021 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuruları başladı

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 2 Temmuz 1993’te Sivas Katliamı’nda yaşamını yitiren şair Dr. Behçet Aysan anısına bu yıl 24. defa düzenleyeceği Şiir Ödülü için başvuru süresi başladı.

Son başvuru tarihi 1 Mayıs 2021.

Seçici Kurul’da Doğan Hızlan, Cevat Çapan, Turgay Fişekçi, Ali Cengizkan ve Haydar Ergülen’in olduğu ödül için başvuru koşulları şöyle:

Ocak 2019’dan sonra yayımlanmış bir kitap ya da yayına hazır bir kitap dosyası ile aday olunabilir (Yayımlanmamış yapıtların A4 dosya kâğıdına çift aralıklı yazılmış olması gereklidir).

Kişiler kitap ve dosya ile kendileri doğrudan katılabileceği gibi, yayımlanmış şiir kitaplarını sivil toplum örgütleri, yayınevleri ve üçüncü kişiler, şairin onayı alınmak koşuluyla önerebilirler.

Aday olacak şairler; adı, açık adresi ve kısa yaşam öyküsüyle birlikte kitaplarını (8 adet) ya da şiir dosyalarını (8 adet) TTB Merkez Konseyi’ne (GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4, 06570 Maltepe-Ankara) göndermelidir.

Ödüle başvuranlar ilan edilen tüm koşulları, kabul etmiş sayılır.

Ödül kazanan yapıt Haziran 2021’de açıklanır.

Ödül tek yapıta verilecektir. Seçici Kurul uygun görürse ödül paylaştırılabilir.

Ödül için gönderilen yapıtlar açıklanmaz, yalnızca ödül kazanan duyurulur.