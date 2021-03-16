2021 Slalom Dünya Kupası Şampiyonu Marco Schwarz oldu

Kranjska Gora’da slalom branşında yedinci gelen Marco Schwarz, 625 puan ile 2021 Slalom Dünya Kupası’nı kazanmayı başardı. Genel klasmanda 122 puan gerisinde yer alan ikinci sıradaki Ramon Zenhausern’ı geride bırakan Schwarz, Slalom branşında şampiyon olan sekizinci Avusturyalı oldu.

14 Mart Pazar günü Kranjska Gora'da koşulan yarışta Clement Noel 1:47.51'le birinci gelirken, ikinci sezonunda sekizinci yarış galibiyetini elde etti. Vatandaşını 0.62 saniye geriden takip eden Fransız Victor Muffat-Jeandet ikinci oldu ve sezonun en iyi derecesini elde etti.

İsviçreli Ramon Zenhaeusern üçüncü tamamladığı yarışla 60 puan elde etti ve son yarış öncesi slalomdaki şampiyonluk şansını kaybetti.

Noel, yarıştan sonra verdiği ropörtajda yarışın zorlayıcı olduğunu ifade etti ve şöyle devam etti:

"İkinci turda nasıl hızlı geldiğimi bilmiyorum. Bugün bu performansım adına mutluyum. Marco’yu tebrik ederim. Tüm sezon boyunca çok hızlı ve istikrarlıydı. Umarım bir sonraki sezon onunla rekabet içinde olabilirim."