2021 Nobel Edebiyat Ödülü kazananı Gurnah: Avrupalılar göçmenleri dikenli teller yerine şefkatle karşılamalı

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2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Abdulrazak Gurnah, Avrupa'nın göçmenleri dikenli tel ile değil, şefkat ile karşılaması gerektiğini ifade etti.

Tanzanyalı yazar, ödülü kazandığı açıklandıktan sonra Reuters'a verdiği söyleşide Avrupa Birliği ülkeleri ve Britanya'nın göç politikalarını hedef aldı.

Kitaplarında Batı ülkelerinin geçmişteki emperyalist hamlelerinin mirasını da sıkça tema olarak kullanan Gurnah, sık sık yerinden olan insanların ve onların yaşadığı kimlik krizinin hikayelerini anlatıyor. Zanzibar'da doğan Gurnah, 1968'de bir öğrenci olarak Britanya'ya taşınmıştı.

Gurnah, kendine ödülü kazandığını bildiren telefon geldiğinde kendini pazarlamacıların aradığını düşündüğünü belirtti.

Yaşadığı Britanya'nın göç politikasını eleştiren Gurnah, "Hükümet mevcut olarak bu ülkeye girmeye çalışanlara çirkin davranıyor" dedi.

Gurnah, "İnsanların zor durumdaki yerlerden kalkınmış bir ülkeye gelmek istemesine şaşırıyorlar. Kim daha kalkınmış bir ülkeye gelmek istemez. Bu insanların verdiği cevapta kabalık var" değerlendirmesinde bulundu.

"Biliyorsunuz 'ekonomik göçmen' diye bir terim kullanıyorlar. Sanki bu bir suçmuş gibi" diyen yazar, "Yüz yıllar boyunca milyonlarca Avrupalı bu nedenden ülkelerini terk edip dünyayı fethetti" dedi.

Tanzanya doğumlu yazar, "Avrupalılar göçmenleri dikenli teller yerine daha fazla şefkatle karşılamalı" ifadelerini kullandı.