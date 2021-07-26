2021 LGS tercih sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından yapılan Liselere Geçiş Sınavı'na giren öğrenciler tercih işlemlerini gerçekleştirdi. LGS kapsamındaki birinci yerleştirmenin sonuçları "http://meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

LGS kapsamındaki birinci yerleştirmenin sonuçlarına göre öğrencilerin yüzde 93'ü tercih ettiği okullardan birine yerleşti. Yapılan yerleştirmeler sonrası, sınavla girilen okulların yüzde 95'inde doluluk sağlandı.

Peki, sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılır? Nakil tercihleri ne zaman yapılacak?

Lise adayı öğrenciler 2021 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından 05-16 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre ilk yerleştirme sonuçları bugün “http://www.meb.gov.tr” adresinden öğrencilerin erişimine açıldı.

İşte Liselere Geçiş Sınavı yerleştirme takvimi 26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak. Sonuç öğrenme sayfası için burayı tıklayın.

Ziya Selçuk: Öğrencilerimizin yüzde 93'ü ilk üç tercihinden birine yerleşti

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yaptıkları merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını bugün açıkladıklarını anımsattı. Liselere başlayacak tüm öğrencileri tebrik eden Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Anadolu liselerine ilk üç tercihi arasında yer veren öğrencilerimizin yüzde 99'u yerleşti. Öğrencilerimizin yüzde 93'ü ilk üç tercihinden birine yerleşerek 'liseye merhaba' diyor. Mesleki ve Teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerimizin yüzde 83'ü ilk üç tercihlerinde yer alan bir liseye merhaba diyor. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine yerleşen öğrencilerimizin oranı yüzde 46'ya yükseldi. Mesleki eğitime gösterdiğiniz ilgiye teşekkürler gençler. Sınavsız yerleştirmenin birinci adımında öğrencilerimizin yüzde 91,98’i ilk üç tercihinden birine, sınavsız yerleşen öğrencilerimizin yüzde 51’i ilk tercihlerine yerleşti. Yerleşemeyen ya da okullarını değiştirmek isteyen öğrencilerimiz için süreç devam ediyor."