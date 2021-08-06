"2021'in Temmuz'u orman yangınları açısından en kötü aydı"

Türkiye'den İspanya'ya kadar Avrupa'nın güneyi orman yangınlarıyla mücadele ederken, bilim insanları 2021 Temmuz'unun orman yangınları açısından 2003'ten bu yana yaşanan en kötü ay olduğunu ifade etti.

The Guardian’da yer alan habere göre, aşırı sıcak ve uzun süren kuraklık nedeniyle tetiklenen orman yangınları, 2021 Temmuz’unda 343 megaton karbon yayılmasına neden oldu. Bu miktar, 2014’ün Temmuz ayında pik olarak belirlenen miktarı geçti.

Avrupa Birliği Atmosfer Gözleme Merkezi’nden bilim insanı Mark Parrington “Bu yılın temmuz ayı orman yangınları, 2003’te kayıt tutmaya başladığımızdan bu yana en yüksek seviyede” dedi.

Yangınların yol açtığı karbonun yarısından fazlasının Kuzey Amerika ve Sibirya’dan geldiği belirlendi. ABD ve Kanada’daki orman yangınlarını yoğun hava sıcaklıklarının takip ettiği belirtildi.

Avrupa Orman Yangını Bilgilendirme Servisi’nin verilerine göre bu yıl ortalamanın 8 kat üstü, 128 bin hektar alan yandı.