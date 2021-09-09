2021’in ilk yarısında İstanbul’da yeni ofis projesi yapılmadı

Gayrimenkul firması JLL Türkiye tarafından “Ticari Gayrimenkul Pazarı Görünümü 2021 Yarıyıl Raporu” yayınlandı. Rapora göre pandeminin yarattığı değişim ve dönüşüm, etkisini hissettirmeye devam ediyor. Raporda Türkiye’de toplamda 442 adet AVM bulunduğu belirtilirken, 13,6 milyon metrekare toplam kiralanabilir alanın yüzde 37’sinin İstanbul’da yer aldığı kaydedildi.

İstanbul’daki A sınıfı ofis arzı 5,6 milyon metrekare ile sabit kalırken, inşaat halindeki projelerin büyük kısmına İstanbul Finans Merkezi’nin de etkisiyle Anadolu yakası ev sahipliği yapıyor.

JLL Türkiye Eş CEO’su Tarkan Ander, 2021 yılının ilk yarısında gerçekleşen 55 bin 33 metrekare kiralama işleminde Avrupa Yakası için Levent semtinin öne çıktığını belirtti. Ander, kademeli normalleşme ve hibrit çalışma sistemleriyle bazı sektörlerde ofislere dönüş yaşanmasının bu hareketliliği desteklediğini ifade etti.

Rapora göre Anadolu Yakası’nda plaza ve iş merkezlerinin yoğunlukta olduğu Ataşehir semti, kiralama konusunda hareketliliğini koruyor.

Pandeminin, alışveriş alışkanlıklarında yarattığı dönüşümün etkileri, lojistik alanında da kendini göstermeye devam ediyor. JLL Türkiye Eş CEO’su Dora Şahintürk, e-ticaret, teslimat platformları ve kent içi lojistiğe olan talebin artmasının da etkisiyle yılın ilk yarısında 204 bin metrekare lojistik kiralama işlem hacmi gerçekleştiğini ve depo kiralama alanında öne çıkan sektörlerin yüzde 38 ile e-ticaret, yüzde 37 ile perakende ve yüzde 18 ile lojistik hizmet sağlayan 3PL (üçüncü parti lojistik) firmaları olduğunu belirtti.