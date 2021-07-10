2021'in ilk yarısında 8.5 milyar dolarlık kısa vadeli yabancı sermaye daha kaçtı

2021’in ilk 6 ayında Türkiye’den 8.5 milyar dolarlık kısa vadeli yabancı sermaye kaçtı. Sözcü’den Mehtap Özcan Ertürk’ün haberine göre ilk yarıda yabancılar hisse senetleri, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ve swap (para takası) kanalından toplam 8 milyar 504 milyon dolarlık portföy yatırımını ülkeden çıkardı.

Merkez Bankası’ndaki değişimle hızlandı

Mart ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda yaşanan başkan değişimi satışları hızlandırdı. Yılbaşından bu yana hisse senetlerinden 1.8 milyar dolarlık çıkış görüldü. Devlet tahvillerinde ise aylık ortalama faiz son üç aydır yüzde 19 olmasına rağmen yabancılar ocakta ve kısmen de şubatta alım yaparken, mart ve nisanda çıktıkları, mayıs ve haziranda ise önemli hareketin olmadığı görüldü.

Yılbaşından itibaren yüzde 17 olan Merkez Bankası ortalama fonlama faizi mart sonu yüzde 19’a çıktığı halde yatırımcı çekmeye yetmedi. İlk yarıda devlet tahvillerinde 1 milyar 255 milyon dolarlık yabancı alımı oldu. Vadenin kısa olması ve karşı taraf riskinin düşük olması nedeniyle tercih edilen swap’ta ise 7 milyar 917 milyon dolar çıkış gerçekleşti.