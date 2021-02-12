2021 Hamilton'ın son sezonu mu olacak?

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Tüm zamanların en başarılı Formula 1 pilotlarından olan Lewis Hamilton'ın Mercedes AMG-Petronas'la sadece bir senelik yeni kontrat yapması, Britanyalı yarışçının gelecek sezon sonunda Formula 1'den ayrılabileceği konusunda spekülasyonlara sebep oldu.

Geçen sene 7. şampiyonluğuna ulaşarak Michael Schumacher'in rekorunu egale eden Hamilton, bu seneyi de birinci tamamlarsa Alman pilotun rekorunu kıracak.

2022'de bir çok yeni regülasyonun yürürlüğe girecek olmasıyla birlikte, bazı F1 seyircileri Hamilton'ın yarışmaya devam etmek konusunda isteksiz olabileceğini ifade etti.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, pilotun 2021'den sonra devam edip etmeyeceğiyle ilgili henüz bir karar vermediğini ifade etti. Wolff, "Lewis geleceğinde ne yapmak istediğine karar vermeli. Şu anda ne düşündüğüyle ilgili yorum yapmak istemem. Ancak takımın uzun vadede pilotlar konusunda ne yapmak istediğine karar vermesi gerekiyor" diye konuştu.

Hamilton geçmişte 3 sezon daha yarışabileceğini söylemişti. Ancak 35 yaşındaki Hamilton kontrat müzakereleri sürerken, "Gelecek sezon tabii ki burada olmak isterim ama bunun bir garantisi yok. Formula 1 sonrası yaşamda da beni heyecanlandıran çok şey var. Ne olacağını zaman gösterecek" ifadelerini kullanmıştı.