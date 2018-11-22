2021 Dünya Okul Sporları Atletizm Şampiyonası Trabzon'da yapılacak

TRABZON, (DHA) -

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından, 2021 yılında binlerce sporcunun katılacağı Dünya Okul Sporları Atletizm Şampiyonası’nın Trabzon’da yapılacağı açıklandı.

Daha önce 2007 yılında 1’inci Karadeniz Oyunları, 2011 yılında Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları, 2014 yılında Dünya Okul Sporları Liselerarası Hentbol Şampiyonası ve 2016 yılında Gymnasiade gibi organizasyonların gerçekleştirildiği Trabzon, bu kez 2021 Dünya Okul Sporları Atletizm Şampiyonası\'na ev sahipliği yapacak. Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından, binlerce sporcunun katılacağı 2021’deki Dünya Okul Sporları Atletizm Şampiyonası\'nın Trabzon’da gerçekleştirileceği açıklandı.

KARAKULLUKÇU: “TRABZON DÜNYANIN EN BAŞARILI 13-18 YAŞ ARASI ATLETLERİNİ AĞIRLAYACAK”

Okul Sporları Federasyonu Başkanı Ömür Fatih Karakullukçu, Trabzon’un altyapısı ve halkın ilgisi nedeniyle ülkenin en önemli spor kentlerinden biri olduğuna belirterek, \"Bu önemli organizasyon için yaptığımız başvuru kabul edildi. Trabzon, 2021’de dünyanın en başarılı 13-18 yaş arası atletlerini ağırlayacak” ifadelerini kullandı. Karakullukçu, söz konusu kararın Uluslararası Okul Sporları Federasyonu\'nun resmi internet sitesinde de yayınlandığını söyledi.

Bu arada şampiyonada 20 branşta 100’ün üzerinde ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun madalya için mücadele edeceği kaydedildi.

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