2021 Dünya Ekonomik Forumu Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi

Singapur'da 17-20 Ağustos'ta gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Özel Toplantısı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının devam etmesi nedeniyle iptal edildi.

WEF'den yapılan açıklamada, 17-20 Ağustos'ta Singapur'da gerçekleştirilmesi planlanan WEF 2021 Yıllık Özel Toplantısı'nın, aşılamadaki farklı hızlar, Covid-19'daki yeni varyantlar ve seyahat etmedeki belirsizliklerin küresel bir toplantıyı imkânsız hale getirmesi nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Gelecek yıllık toplantının 2022'nin ilk yarısında yapılacağı belirtilen açıklamada, toplantının nihai yerinin ise henüz belirlenmediği bildirildi.