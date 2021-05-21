2021 DGS başvuruları başladı

ÖSYM, 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), başvurularının başladığını duyurdu.

İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar için 2021 DGS takvimi açıklandı. Açıklanan takvime göre 2021 DGS başvuruları bu yıl 21-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. 8 Haziran ise geç başvuru tarihi olarak belirlendi.

2021 DGS 11 Temmuz Pazar günü yapılacak. Sınavın sonuçlarının ise 12 Ağustos günü açıklanması bekleniyor.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan veya son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan kişilerin, lisans programlarına dikey geçiş yapmalarını sağlayan sınavdır.