2021'de otomotiv üretimi yüzde 2 azaldı

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) 2021 yılı için otomobil sektörü sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2021 yılı ocak-aralık döneminde toplam otomotiv üretimi yıllık yüzde 2 azalırken, otomobil üretimi ise yüzde 8 azaldı.

Otomotiv üretimi aynı dönemde 1 milyon 276 bin 140 adet olarak gerçekleşirken, otomobil üretimi ise 782 bin 835 adet düzeyinde gerçekleşti.

2021 yılında önceki yıla göre adet bazında toplam otomotiv ihracatı yüzde 2 oranında arttı. 2021'de toplam otomotiv ihracatı 937 bin 5 adet olarak kaydedildi.

Aynı dönemde otomobil ihracatı ise adet bazında yüzde 5 azalarak, 565 bin 361 adete geriledi.

Ticari araç üretimi yüzde 11 arttı

OSD raporlarına göre 2021 yılında ticari araç üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 11 arttı. Bu dönemde, üretim hafif ticari araç grubunda yüzde 9, ağır ticari araç grubunda yüzde 40 oranında arttı.

Pazara bakıldığında ise; toplam ticari araç pazarı 2020 yılına göre yüzde 13, hafif ticari araç pazarı yüzde 8 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 51 oranında arttı. Baz etkisi dikkate alındığında 2021 yılında ticari araç pazarı 2017 senesinin yüzde 20 gerisinde kaldı. Yalnızca Aralık ayında yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 54 bin 987 adet, traktör üretimi 4 bin 627 adet oldu.