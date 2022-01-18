2021'de hedeflenenden yüzde 26 fazla vergi toplandı

2021 yılında merkezi yönetimin bütçe gelirleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 36.8 artarak 1 trilyon 407 milyar 399 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 32.9 yükselerek 1 trilyon 599 milyar 642 milyon lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi açığı, geçen yıl yüzde 9.7 arttı ve 192 milyar 244 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

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Habertürk'ten Selim Karahan'ın haberine göre bütçe gelirlerindeki artış vergi gelirlerindeki artıştan geldi. Vergi gelirleri tahsilatı 2021 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 39.8 artarak 1 trilyon 164 milyar 809 milyon liraya ulaştı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı yüzde 126.2 olarak tespit edildi. Yani geçen yıl hedeflenenden yüzde 26 fazla vergi toplandı.

Vergi gelirlerinin yüzde 17'si çalışanlardan

Vergi gelirlerinin 2021'de yüzde 34.1'ini gelir vergileri oluşturdu. Toplam vergi gelirlerinde çalışanların ücretlerinden kesilen gelir vergisinin payı yüzde 17.3 oldu. Çalışanların ödediği toplam vergi 2021 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 36.7 artarak 201 milyar 347 milyon liraya ulaştı. Kurumlar vergisi gelirleri ise geçen yıl yüzde 69.4 artmasına rağmen 177 milyar 970 milyon lirayla çalışanlardan kesilen verginin altında kaldı.

Dolaylı vergilerin payı yüzde 28,2

Vergi gelirlerinin önemli bir kısmını geçen yıl dolaylı vergiler oluşturdu. ÖTV ve KDV gelirlerinin toplam vergi gelirleri içerisindeki oranı yüzde 28.2 oldu. KDV gelirleri geçen yıl yüzde 72.5 artarken akaryakıt satışlarındaki feragat sebebiyle ÖTV gelirleri geçen yıl yüzde 0.9 düştü. Ancak enerji dışı kalemlere bakıldığında hızlı artışlar göze çarptı. Kolalı gazozlardan elde edilen ÖTV geliri yüzde 47.1, motorlu taşıtlardan elde edilen ÖTV geliri yüzde 42.4, alkollü içkilerden elde edilen gelir ise yüzde 38.4 arttı.