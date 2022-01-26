2021'de beyaz eşya üretimi yüzde 17 arttı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), düzenlediği online basın toplantısında sektörün 2021 yılında aldığı sonuçları değerlendirdi. TÜRKBESD verilerine göre beyaz eşya iç satışları 2021 yılının tamamında yüzde 9 artış kaydetti. Üretim aynı dönemde yüzde 17, ihracat ise yüzde 18 arttı.

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer “2021 yılında elde ettiğimiz bu sonuçlar, hammadde fiyatlarındaki artış ve tedarik sıkıntıları gibi olumsuzluklara rağmen, süreci iyi yönettiğimizi gösteriyor. 2022 yılının zorlu geçeceği yönündeki öngörülere rağmen umudumuzu koruyoruz. TÜRKBESD’e üye firmalar olarak geçen yıla göre yatırımlarımızı yüzde 30’un üzerinde bir oranda artırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Dinçer, “2021 yılında beyaz eşya satışlarımız bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında artarak 34 milyon 407 bin 771 adete ulaştı. İhracat adedimiz 25 milyon 927 bin 342 olarak gerçekleşti. 2021 yılında elde ettiğimiz bu sonuçlar, hammadde fiyatlarındaki artış ve tedarik sıkıntıları gibi olumsuzluklara rağmen, süreci iyi yönettiğimizi gösteriyor” dedi.