2021'de 21 parti kuruldu, parti sayısı 124 oldu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının son kayıtlarına göre 2021 yılında 21 yeni siyasi parti kuruldu.

Gazete Duvar'da Duvar Arkası bölümünde yer alan bilgilere göre, bu partiler Gelişim ve Demokrasi Partisi, Sevgi ve Saygı Partisi, Doğuş Partisi, Cumhuriyet ve Adalet Partisi, Memleket Partisi, Türkiye Altın Çağ Partisi, Yeniden Diriliş Partisi, Tuğra Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Zafer Partisi, Bağımsızlık Partisi, Liberal Parti, Milli Birlik ve Gelişim Partisi, Adaletin Aydınlığı Partisi, Vatanseverler Partisi, Al Sancak Partisi, Yükseliş Partisi, Türkiye Gençlik Partisi, Dayatmasız Yaşam Partisi, Adalet ve Özgürlük Partisi, Milli Yol Partisi oldu. Son bir yılda kurulan bu partilerle Türkiye’de faaliyette bulunan toplam siyasi parti sayısı 124’e yükseldi. Ancak YSK’nın açıkladığı son listeye göre örgütlülüğünü tamamlayarak seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı sadece 19. Meclis’te grubu bulunan ya da 1-2 milletvekili ile temsil edilen siyasi parti sayısı ise 14.