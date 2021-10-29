2021 Attilâ İlhan Roman Ödülü sahibi Şükran Yiğit

Attilâ İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı’nca düzenlenen ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından desteklenen Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri’nin Doğan Hızlan’ın onursal başkanlığında toplanan seçici kurulları, ödül sahiplerini belirledi. 2021 Attilâ İlhan Roman Ödülü’nün sahibi, İletişim Yayınları tarafından yayımlanan 'Burası Radyo Şarampol' adlı romanıyla Şükran Yiğit oldu.

Seçici Kurul’un Yiğit'i seçmesindeki gerekçe şöyle açıklandı: “Seçici Kurul, duru bir Türkçe ile kültürlerarası bir büyüme hikâyesini, toplumsal duyarlılıkla ele aldığı için eseri ödüle değer buldu.”

İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü kategorisinde ödüle lâyık eser bulunamadı

İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü için açıklanan gerekçede ise, “İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü kategorisinde bu yıl, ödüle lâyık eser bulunamamıştır” ifadelerine yer verildi.

Mehmet Eroğlu’nun başkanlığındaki Attilâ İlhan Roman Ödülü Seçici Kurulu’nda Deniz Yüce Başarır, Faruk Şüyün, Seval Şahin ve aileyi temsilen Ali Cem İlhan yer alıyor.

2021 yılı Attilâ İlhan Şiir Ödülü Alphan Akgül'ün

Şiir Ödülü Seçici Kurulu tarafından gerekçesi “2021 yılı Attilâ İlhan Şiir Ödülü, entelektüel bakışı, kavramsal yaklaşımı, manzumla mısra arasında günümüze uygun duyarlılıklarla ördüğü şiir anlayışı dolayısıyla, oy birliğiyle Alphan Akgül’e verilmiştir” şeklinde belirtilen kararla 2021 Attilâ İlhan Şiir Ödülü’nün sahibi 'Bir Uçurumun Haritası' isimli kitabıyla Alphan Akgül oldu.

2021 Attilâ İlhan İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü ise İthaki Yayınları tarafından yayımlanan 'Türbülans' kitabıyla Naile Dire’ye verildi. Açıklanan gerekçede, “Sınırları aşmaya çalışan; yeni arayışlarla kadınlık durumunu ve kimlik sorgulamasını önemseyen deneysel tavrıyla 2021 yılı Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri ‘İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü’nün oy çokluğuyla Naile Dire’ye verilmesi uygun bulunmuştur” ifadeleri yer aldı.

Metin Celal’in başkanlığındaki Attilâ İlhan Şiir Ödülü Seçici Kurulu’nda A. Ali Ural, Adnan Özer, Tuğrul Tanyol ve aileyi temsilen Kerem Alışık yer alıyor.