2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı. Kasapoğlu, 5 Kasım’da başlayan başvuruların, 8 Kasım’a kadar devam edeceğini söyledi.

Yapılan başvuruların, belli kriterler üzerinden sonuçlanacağını belirten Bakan Kasapoğlu, e-devlet üzerindeki başvurular sırasında öğrenci bilgilerinin 12 kamu kurumunda dijital ortamda kontrolünün sağlanacağını açıkladı. Bu aşamada başvuran öğrencilerin başarı ve gelir durumlarının esas alınacağı, ardından başvuran öğrencinin sosyal durumlarının değerlendirmeye tabi olacağı belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık bünyesinde hizmet veren Gençlik Radyosu’ndan yaptığı Instagram canlı yayını ile gençlerle buluştu.

"Ödeme tutarında 14 kat artış yapıldı"

2002 yılından bu yana gençlere verilen desteklerle burs ve kredilerden yararlanan öğrenci sayısında ciddi artış olduğunu belirten Mehmet Kasapoğlu, 2002 yılında 45 lira olan burs ücretinin bugün lisans eğitimi gören öğrencilerde 650, yüksek lisans eğitimi görenlerde 1300 ve doktorada ise 1950 Lira’ya çıktığını da söyledi. Kasapoğlu, ayrıca bu uygulamadan yararlanan öğrenci sayısında 9 kat, yapılan ödeme tutarında ise 14 kat artış yapıldığını belirtti.

"Başvurular belli kriterler üzerinden sonuçlanacak"

Yapılan başvuruların, belli kriterler üzerinden sonuçlanacağını belirten Bakan Kasapoğlu, e-devlet üzerindeki başvurular sırasında öğrenci bilgilerinin 12 kamu kurumunda dijital ortamda kontrolünün sağlanacağını açıkladı. Bu aşamada başvuran öğrencilerin başarı ve gelir durumlarının esas alınacağı, ardından başvuran öğrencinin sosyal durumlarının değerlendirmeye tabi olacağı belirtildi.

Öğrenim bursuna hak kazananların, belirlenen kriterleri yerine getiren ve bir algoritma yapısı içinde geliştirilen sistem yazılımları sonucuna göre değerlendirileceği de ifade edildi. Bu algoritmada şehit ve gazi çocuklarına, %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrencilere, anne ve babası vefat eden öğrencilere, lise ve dengi öğrenimlerini Sevgi Evlerinde veya Darüşşafaka Lisesi’nde tamamlayanlara, koruma altına alınan öğrencilere ve başvuru yılında AYT puanlarında ilk 100’e giren öğrencilere öncelik tanınacağı açıklandı.