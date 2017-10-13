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Ekonomi

"2020'ye kadar güneş enerjisi maliyetleri yarı yarıya düşecek"

"Yenilenebilir enerji kaynakları giderek daha yaygınlaşıyor"

13 Ekim 2017 15:25

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, 2017’den 2020’ye kadar güneş enerjisi maliyetlerinin yarı yarıya ineceğini öngördüklerini açıkladı. 

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından her yıl düzenlenen IICEC Uluslararası Enerji ve İklim Forumu’nun 8’incisi bugün İstanbul’da düzenlendi. Toplantının açılışı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın da katılımıyla gerçekleştirdi.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol, toplantıda yaptığı açılış konuşmasında güneş enerjisine yönelik “2017’den 2020’ye kadar güneş enerjisinin maliyetinin yine yarıya ineceğini öngörüyoruz. Güneş enerjisi giderek daha ucuzluyor, yenilenebilir enerji kaynakları giderek daha yaygınlaşıyor. Ayrıca çevresel sebeplerle değil, ekonomik nedenlerle yaygınlaşıyor” açıklamasında bulundu.

Her iki santralden birisi güneş

Güneş enerjisinin dev adımlarla ilerlediğini söyleyen Birol, şöyle konuştu:

“Uluslararası Enerji Ajansı olarak geçtiğimiz hafta yenilenebilir enerji yatırımları raporumuzu yayınladık. Çok ilginç sonuçlar çıktı. Bunlar tahmin değil, yaşanan gelişmeler… 2016 yılında dünyada kurulan tüm yeni santrallerin yüzde 50’den fazlası güneş enerjisi kullanan santrallerdi. Yüzde 50’den azı ise kömür artı gaz artı petrol artı rüzgar gibi diğer kaynakları kullanan santrallerdi. Yani güneş enerjisi kullanan santraller dünyada yeni kurulan santrallerin yüzde 50’sinden fazlasını oluşturuyor”

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