2020 yılında 807 çocuk evlendirildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin raporuna göre, yaklaşık 4 milyon çocuğun yaşadığı İstanbul'da rapora göre 2020 yılında 16-17 yaş grubunda 807 çocuk evliliği gerçekleşti. Bu çocukların yüzde 95’ini kız çocukları oluşturdu.

"İstanbul'da 4 milyon çocuk yaşıyor"

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre, Türkiye'de 0-17 yaş aralığındaki toplam 22 milyon 750 bin 657 çocuk nüfusunun yüzde 17'si yani 3 milyon 941 bin 598'i İstanbul'da yaşıyor.

Türkiye'de 0-14 yaş aralığında 19 milyon 68 bin 237 çocuk bulunurken bu sayı İstanbul'da 3 milyon 312 bin 147. İstanbul'da en fazla çocuk Esenyurt'ta, en az çocuk Adalar'da yaşıyor.

Türkiye'de okul öncesi net okullaşma oranı 2019 verisine göre yüzde 41.8 iken, İstanbul'da bu oran yüzde 40.8 oldu. İlkokulda net okullaşma oranı Türkiye'de yüzde 93.6, İstanbul'da ise yüzde 94.6 olarak gerçekleşti.

Ortaöğretimdeki net okullaşma oranları Türkiye'de yüzde 85, İstanbul'da ise yüzde 89.2 seviyesinde. İlkokuldan ortaöğretime geçişte ise net okullaşma oranı hem Türkiye'de hem de İstanbul'da azaldı.

"16-17 yaş grubunda evlenen çocuk sayısı 807"

İstanbul'da 2020 yılında 16-17 yaş grubunda evlenen çocuk sayısı 807 olurken, bu çocukların yüzde 95'ini kız çocukları oluşturdu. Bu, 765 evlilik demek. Türkiye'de aynı dönemde, toplam 13 bin 740 çocuk evlendirildi ve bu çocukların 13 bin 14'ü kız, 726'sı ise erkek çocuk olarak kayıtlara geçti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün, çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi olarak tanımladığı adolesan döneminde doğum yapan çocuk oranı, İstanbul'da binde 3.9, Türkiye genelinde ise binde 8.3 olarak gerçekleşti. Türkiye'de 5 yaş altı ölüm hızı binde 11.2 iken, İstanbul'da bu oran binde 8.8.

"66 bin 703 yabancı uyruklu çocuk yaşıyor"

İstanbul'da 2020 yılında doğum yeri yurtdışı olan çocuk sayısı 125 bin 167, Türkiye'de ise 529 bin 285 oldu. Türkiye'deki 289 bin 167 yabancı uyruklu çocuğun ise 66 bin 703'ü İstanbul'da yaşıyor.

İstanbul'da 2020 yılında toplam 4 milyon 596 bin 419 hane içerisinde, çocuk bulunan hane oranı 2 milyon 136 bin 664 hane ile yüzde 46 oldu. Tek ebeveynli hane sayısı 186 bin 185.

Tek ebeveynli hanelerde yaşayan toplam çocuk sayısı ise 276 bin 829 oldu. Türkiye'de, tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hane sayısı toplam 1 milyon 135 bin 842 şeklinde kaydedildi.

"816 çocuk koruyucu aile ile yaşıyor"

Türkiye'de koruyucu aile sayısı 6 bin 637 iken, İstanbul'da 749 koruyucu aile bulunuyor. Türkiye'de 8 bin 65 çocuk koruyucu aile yanında yaşıyor. İstanbul'da koruyucu aile yanında yaşayan çocuk sayısı ise 816.