2020'yi zararla kapatan Renault, Daimler'deki hisselerini satma kararı aldı

2020 yılını 8 milyar euro zarar ve 3,6 milyar euro net borç ile kapatan Fransız otomobil üreticisi Renault, borçlarının bir kısmını ödemek için Mercedes markasının üreticisi Daimler’de bulunan hisselerinin yüzde 1,54’ünü satacağını açıkladı.

Renault yaptığı açıklamada, 16,45 milyon Daimler hissesini, hızlandırılmış bir talep oluşturma süreci yoluyla nitelikli yatırımcılara yerleştirme yoluyla satacağını söyledi.

Daimler hisseleri geçtiğimiz günü 72,09 eurodan kapatırken, Renault’nun satışa çıkardığı hisselerin günlük değer itibarıyla 1,2 milyar euro olacağı belirtildi.

"Teknik ortaklık değişmedi"

Renault tarafından yapılan açıklamada, "Renault Grubu ve Daimler arasındaki endüstriyel ve teknik ortaklık değişmedi ve bu finansal işlemden etkilenmedi" denildi.

Renault’nun Daimler hisselerine sahip olması 2010 yılına uzanıyor. Dönemin iki yöneticisi Carlos Ghosn ve Dieter Zetsche, çapraz katılımlı teknik ve stratejik bir iş birliği anlaşması imzalamışlardı.



Anlaşma sonrasında işin içine Nissan hisseleri de dahil edildi. Renault’nun yüzde 3.1’ine karşılık Daimler’in yüzde 1,54’ü Renault’ya geçmişti.