2020 Yaz Olimpiyat Oyunları amblemi rafa mı kalkıyor?



2020 Yaz Olimpiyatları ya da resmi adıyla 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği edecek olan Tokyo'nun kullanacağı logo ile ilgili tartışmalara son nokta konuldu. Japon medyasına göre Olimpiyat Komitesi, olimpiyatlar için belirlenen amblemi kullanmamaya karar verdi. Konuyla ilgili haberler, henüz resmi olarak onaylanmadı. Konuyla ilgili bugün bir basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

'Amblem çalıntı mı?'

Amblemin çalıntı olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Belçikalı tasarımcı Olivier Debie, ağustos ayı ortasında yaptığı açıklamada, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ni olimpiyat amblemi konusunda dava edeceğini duyurmuştu. Tokyo için olimpiyat amblemini hazırlayan Kenjiro Sano'nun, amblemin kendi tasarımı olduğunu kanıtlayamadığını iddia eden Belçikalı tasarımcı, amblemin kullanılmaya devam edilemeyeceğini ileri sürmüştü. Debie ve avukatı Philippe Mottard, yaptıkları basın toplantısında, "Sano bu amblemin sanatsal tasarımı konusuna açıklık getiremiyor" açıklamasını yapmıştı. Tokyo 2020 amblemi geometrik şekiller eşliğinde T harfi ve kırmızı bir yuvarlaktan oluşuyor. Belçikalı tasarımcı Debie, bu amblemi Lüttich'te bir tiyatro için hazırladığını, amblemin T ve L harflerinden oluştuğunu ve sadece kırmızı yuvarlağın eksik olduğunu iddia ediyor. Tokyo 2020 ambleminin sahibi Sano ise intihal suçlamalarını reddediyor.