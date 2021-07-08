2020 Tokyo Olimpiyatları seyircisiz düzenlenecek

Tamayo Marukawa, Covid-19 salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın seyircisiz düzenleneceği açıkladı.

Japonya Olimpiyatlar Bakanı, Covid-19 salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın seyircisiz düzenleneceği açıkladı. Japonya hükümeti, artmaya devam eden (Covid-19) vakalarına karşı Tokyo’da ağustos sonuna dek olağanüstü hal ilan etti. Japonya Olimpiyatlar Bakanı Tamayo Marukawa, salgın nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın seyircisiz düzenleneceğini açıkladı. Tokyo 2020, tarihin ilk sessiz Olimpiyat Oyunları'na sahne olacak. Pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen oyunlar, Japonya'da son dönemde artan Koronavirüs vakaları nedeniyle boş tribünler önünde yapılacak. Japon hükümetinin 22 Ağustos'a kadar Olağanüstü Hal ilan etmesi, organizatörleri seyircisiz Olimpiyat kararı almak zorunda bıraktı. Tokyo 2020, tarihin ilk sessiz Olimpiyat Oyunları'na sahne olacak. Pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen oyunlar, Japonya'da son dönemde artan Koronavirüs vakaları nedeniyle boş tribünler önünde yapılacak. Japon hükümetinin 22 Ağustos'a kadar Olağanüstü Hal ilan etmesi, organizatörleri seyircisiz Olimpiyat kararı almak zorunda bıraktı.



Başbakan Yoshihide Suga, OHAL'in Olimpiyat Oyunları'nın güvenliği için şart olduğunu söyledi.

Suga "Tokyo 2020'nin başlangıcına 2 hafta kala OHAL ilan etmek istediğimiz bir önlem değildi. Ancak salgının seyri bizi bu kararı almaya zorladı. Oyunlarda seyirci olmama ihtimali tahmin ettiğimiz bir durumdu" dedi.

23 Temmuz'da başlayacak Tokyo 2020 öncesinde Japonya'daki vaka sayıları son dönemin en yüksek seviyesine ulaştı.

Çarşamba günü açıklanan 920 yeni vaka, 13 Mayıs'tan beri binin altına düşen vaka sayılarından sonraki en ciddi artış olarak kayıtlara geçti.

Tokyo 2020 için satılan biletlerin iadesi yapılacak.