2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yarın Türkiye'yi temsilen 5 branştan 9 sporcu yarışacak

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın dördüncü gününde (yarın) Türkiye'yi temsilen 5 branştan 9 sporcu madalya mücadelesi verecek. Yarın yarışacak milli sporcular ve yarışların saati şöyle:
- Taekwondo kadınlar 67 kilogramda Nur Tatar / 04.00 (TSİ)
- Judo erkekler 73 kilogramda Bilal Çiloğlu / 05.00 (TSİ)
- Boks erkekler 53 kilogram 1. turunda Batuhan Şiftçi / 05.48 (TSİ)
- Yelken kadınlar rüzgar sörfü RS:X 4-5-6. yarışlarda Dilara Uralp / 06.05 (TSİ)
- Yelken kadınlar laser radial 3-4. yarışlarda Ecem Güzel / 08.35 (TSİ)
- Yelken erkekler rüzgar sörfü RS:X 4-5-6. yarışlarda Onur Cavit Biriz / 09.05 (TSİ)
- Yüzme kadınlar 200 metre bireysel karışıkta Viktoria Zeynep Güneş / 13.42 (TSİ)
- Yüzme kadınlar 1500 metre serbest seçmede Deniz Ertan ve Merve Tuncel / 14.26 - 14.44 (TSİ)