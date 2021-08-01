2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Boksta Buse Naz Çakıroğlu, güreşte Rıza Kayaalp yarı finale yükseldi
01 Ağustos 2021 11:26
Türk sporcular boksçu Buse Naz Çakıroğlu ve güreşçi Rıza Kayaalp, kendi branşlarında 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükseldi.
Kadınlar 51 kiloda Taylandlı sporcu Jutamas Jitpong'la karşı karşıya gelen Çakıroğlu, iyi başladığı karşılaşmada ilk raunta beş hakemin dördünden tam puan aldı. İkinci ve üçüncü rauntta ise beş hakemin de tam puan verdiği Çakıroğlu yarı finale yükseldi ve olimpiyat madalyasını garantiledi.
Çakıroğlu maç sonunda Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Günaydın Türkiye'm. Ben yarı finaldeyim.. Hep birlikte tarih yazıyoruz" ifadelerini kullandı.