2020 tarihin en sıcak yılı oldu

NASA, 2020 yılında tarihin en sıcak ortalamasının 2016 yılından sonra tekrarlandığını açıkladı. Geride bıraktığımız 7 yıllık süreç, tarihin en sıcak 7 yılı oldu.

NASA’nın paylaşmış olduğu yıllık analize göre 2020 yılında küresel sıcaklık, 1951 ile 1980 arasındaki taban ortalamasının 1,02 santigrat derece üzerindeydi.

NASA’nın New York'taki Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden (GISS) bilim insanlarının açıklamalarına göre gezegenimiz, tarihinin en uzun vadeli ısınma süreçlerinden birini geçiriyor ve 2020 yılı, küçük bir hata payı ile birlikte 2016 yılı ile birlikte en sıcak yıl olarak kayıtlara geçiyor.

Tarihin en sıcak 7 yılı

GISS Direktörü Gavin Schmidt, son yedi yılın kaydedilen en sıcak 7 yıllık dilim olduğunu ifade ederken, bu verinin Dünya’nın ciddi bir şekilde ısınma eğiliminde olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Bir yılın “en sıcak” ya da “en soğuk” olmasının tek başına bir anlam ifade etmediğini belirten Schmidt, önemli olanın uzun vadeli eğilimler olduğunu ve mevcut eğilimin ısınma yönünde olduğunu söyledi.

Bilim insanları, ivedilikle önlem alınmadığı takdirde iklim değişikliği etkilerinin geri döndürülemez hale gelebileceğini ifade ederken; Paris İklim Anlaşması, küresel ısınmayı 1,5 santigrat derecenin altında tutmayı hedefliyor. Işın korkutucu olan tarafı, 2020 yılının bu sınırın yüzde 60’ı oranında yüksek bir ortalama sıcaklığa ulaşmış olması.