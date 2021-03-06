2020 raporu: Demiryolu onarım yapılan hat uzunluğu 29 km'de kaldı; emniyet yönetim sisteminin çalışma durumu ve makinistlerin denetimi geçen yıl gerçekleştirilmedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2020 yılı Faaliyet Raporu, demiryolu ulaşımıyla ilgili çok sayıda güvenlik tedbirini de içeren hedeflere ulaşılamadığını ortaya çıkardı. Rapora göre, demiryolu ulaşımının güvenliğinin sağlanması, taşımacılık işlemlerinde seyir, can ve mal emniyetinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen program hedeflerinin yanından bile geçilemedi.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in Bakanlığın Faaliyet Raporu’nu kaynak gösterdiği haberine göre, bakımdan sorumlu kuruluş ve birimlere dair hedeflenen 10 denetimden bir tanesi bile yapılmadı. Raporda, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle öngörülen hedeflere ulaşılamamıştır” denildi. Demiryolu sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ile emniyet yönetim sisteminin çalışma durumu ve makinistlerin denetimi geçen yıl gerçekleştirilemedi. Demiryolu yenileme ve bakım, onarımı yapılan hat uzunluğu sadece 29 kilometrede kaldı. 315 kilometrelik yolda ise herhangi bir kontrol yapılmadı.

"Salgın AKP kongrelerine engel olamadı ancak demiryollarının denetimsizliğine yol açtı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Ulaştırma Bakanlığı’nın itirafları ve ihmalleri ile dolu Faaliyet Raporu’nu değerlendirdi. Salgın hastalığın AKP kongrelerine engel olamadığını ancak demiryollarında denetimsizliğe yol açtığını kaydeden Akın, şöyle dedi:

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; kazaları engellemek için Emniyet Yönetim Sistemi’ne ilişkin bir yılda üç denetim yapmayı hedeflemiş ancak 2020 yılı içerisinde yalnızca bir denetim gerçekleştirmiş. Bakımdan sorumlu kuruluş ve birimlere ilişkin hedeflenen 10 denetimden biri bile yapılmamış. Son yıllarda ülkemizde art arda yaşanan ve onlarca vatandaşımızın hayatını kaybettiği demiryolu kazalarında, denetimsizlik büyük etken. Ancak bakanlık hedeflediği denetimleri bile yerine getiremezken buna Covid-19 salgınını gerekçe gösteriyor. Bu durum, demiryollarında maalesef yeni kazaların yaşanmasına yönelik endişelerimizi artırıyor.”

YENİ FACİALAR KAPIDA

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Sekreteri İsmail Özdemir ise eksik bırakılan ya da denetlenmeyen işler nedeniyle geçmişte çok sayıda ölümlü kazanın yaşandığını söyledi:

“Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak isteyenler, sene başında yazılı olarak belirledikleri hedefleri, eksiksiz olarak yerine getirmek zorundadır. Eğer yapılmıyorsa felaketler de kaçınılmaz olur. Bu işin bahanesi olmaz. Bir an önce eksik bırakılan denetimler yapılmalı. Demiryolları, rapordan anlayabileceğimiz gibi şu an kazaların yaşanılmasının kaçınılmaz olduğu bir durumda.”