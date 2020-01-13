2020 Oscar adayları | Kadın yönetmenler, 'en iyi' kategorisinde yine yer almadı

92. Oscar Ödül Töreni öncesi adayların açıklanması ile bir kez daha çeşitlilik tartışması başladı. En iyi yönetmen dalında liste yine tamamen erkek yönetmenlerden oluştu.

TIKLAYIN - 2020 Oscar Ödülleri adayları açıklandı

Little Women ile büyük övgü kazanan Greta Gerwig'in en iyi yönetmen adayları arasına alınmaması ile son 10 yılda yalnızca bir kadın yönetmen bu kategoriye ismini sokabilmiş oldu.

O isim de 2018 yılında Lady Bird filmiyle aday gösterilen Greta Gerwig'di.

97 yıllık tarihinde Oscar'a yalnızca beş kez kadın yönetmenler aday gösterildi. Tek kazanan ise 2010 yılında The Hurt Locker filmiyle Kathryn Bigelow oldu.

En iyi yönetmen kategorisinde Golden Globe ve Bafta ödüllerinde de bu yıl kadın aday yer almadı.

Little Women filmi ile en iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinde aday gösterilen Florence Pugh, BBC'ye yaptığı açıklamada, bunun "net bir problem" ve "üzücü" bir durum olduğunu söyledi.

Pugh sözlerinin devamında ise geleceğe dair umutlu konuşarak, "Geçen yıl her zamankinden fazla kadın yönetmen ve yazar vardı. Bunun hakkında konuşuluyor ve umarım bu durum değişecek" dedi.

Gerwig'in filminin, en iyi uyarlama senaryo ve en iyi film kategorilerinde aday gösterildiğini de belirtmek gerekiyor.

Konu ile ilgili Reality Check'e konuşan film eleştirmeni Larushka Ivan-Zadeh, durumun şok edici olduğunu vurgulayarak, "Eleştiri yapmaya başladığım zamandan bu yana, kadınların 2019 yılında olduğu kadar fazla sayıda iddialı yapıma imza attığına şahit olmadım" değerlendirmesini yaptı.

Ivan-Zadeh "Bu durumun kadın yönetmenler için hayal kırıklığı yarattığını tahmin ediyorum" dedi.

Yine çeşitlilik bağlamında, Güney Koreli yönetmen Bong Joon Ho'nun Parasite filmiyle en iyi yönetmen adayı gösterildi.

Peki ya aktörler?

Aday gösterilen aktörler arasında ise Cynthia Erivo, beyaz olmayan tek aday oldu. Erivo, Harriet isimli filmde köleliğin kaldırılması için mücadele eden eski bir köle kadını canlandırıyordu.

Solda sağa: Rami Malek, Olivia Coleman, Mahershala Ali ve Regina King





2019 yılında aktörlerin ödüllendirildiği 4 kategorinin 3'ünü beyaz olmayan aktörler, Rami Malek, Mahershala Ali ve Regina King kazanmıştı.

BBC Realty Check ekibinin araştırmasına göre, son 10 yılda, aktörlerin ödüllendirildiği 4 kategorideki 200 adaylığın yalnızca 26'sı beyaz olmayan adaylardan oluştu ve bunların yalnızca 7'si kategorilerinde ödül kazandı.

Beyaz olmayan hiçbir aktörün aday gösterilmediği 2015 ve 2016 yıllarında, #OscarsSoWhite (OscarlarÇokBeyaz) etiketi kullanılmaya başlandı.

Ödülleri dağıtan Akademi, 2016 yılında, çeşitliliğin daha fazla hakim olacağı bir üyelik havuzu için gerekli adımları atacağını açıkladı.

Ancak aynı eleştirel etiket, 2020 yılı adaylıklarının açıklanması ile de dolaşıma girdi.