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Politika

2020 Olimpiyatlarına adayız İSTANBUL (A.A) 

13 Ağustos 2011 18:13

-2020 Olimpiyatlarına adayız İSTANBUL (A.A) - 13.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 2020 Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemek için aday olduğunu açıkladı. Erdoğan, ''Bugün ülkemiz ve insanımız için son derece önemli gördüğümüz 2020 Olimpiyat Oyunları adaylığımızı buradan bütün dünyaya ilan etmek üzere bir araya geldik. Heyecanlıyız, çünkü bu defa hedefe ulaşacağımıza samimiyetle inanıyoruz. Adayız, çünkü dünya barışının tesisinde çok büyük etkisi ve katkısı olduğuna inandığımız sportif değerleri ve olimpizm ruhunu çok önemsiyoruz. Umutluyuz, çünkü barıştan çok savaşın, sevgilerden çok düşmanlıkların, umutlardan çok hayal kırıklıklarının yaşandığı bir dünyaya sporun söyleyecek çok sözü olduğunu düşünüyor ve bu heyecanla bir arada bulunuyoruz'' dedi. 

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