2020 Nobel Ekonomi Ödülü'nü alan ekonomistler haber geldiğinde uyuyordu: Wilson, pijamalarıyla Milgrom'un evine giderek müjdeyi verdi

2020 Nobel Ekonomi Ödülü’nü alan Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson, ödülü aldıklarının haberi geldiğinde uykuda olduklarını anlattı. Komitenin aramasıyla uyanan Wilson, aynı zamanda komşusu olan Milgrom’un evine pijamalarla gittiğini ve kapısını çalarak uyandırdığını söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2020 Nobel Ekonomi Ödülü’nü Paul Milgrom ve Bob Wilson’ın aldığını duyurduğunda iki bilim insanı da evlerinde uyuyordu. Komitenin ısrarlı aramalarına uyanan Wilson, uyanmayan Milgrom’un evine pijamalarıyla giderek meslektaşına güzel haberi verdi.

Wilson’un gece yarısı yaptığı ziyaret Milgrom’un evinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde evin zilini çaldıran Wilson, evin içinden telefonu açan Milgrom’a “Paul, ben Bob Wilson, Nobel Ödülü’nü kazandın. Sana ulaşmaya çalışıyorlar ama ulaşamıyorlar” dedi.

ABD’li ekonomistler Milgrom ve Wilson Nobel’i, açık artırma teorisine ve formatlarına yaptıkları katkılar nedeniyle kazandı. Milgrom, Wilson’ın komşusu olmanın yanı sıra aynı zamanda öğrencisi.