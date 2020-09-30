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2020'nin en çok değer kazanan sosyal medya şirketi Pinterest oldu

30 Eylül 2020 13:29

Pinterest 2020 yılının ilk 9 aylık periyodunda hisse değeri en çok yükselen sosyal medya şirketi oldu.

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pinterest220en çok kazanan medya şirketi
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