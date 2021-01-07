2020'nin e-ticaret tablosu: Ortalama sepet tutarı en çok Ege'de arttı; erkekler daha çok harcama yaptı

Koronavirüs salgınının dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına aldığı 2020, online alışverişin hız kazandığı bir yıl oldu. E-ticaret sitelerinin ödeme altyapı sağlayıcısı iyzico’nun verilerine göre 2020’de pandeminin gerektirdiği sosyal mesafe sebebiyle bazı sektörlerde e-ticaret eğiliminde artış gözlendi. Gündelik eşya mağazaları yüzde 219 işlem adedi artışı ve yüzde 230 işlem hacmi artışıyla büyük ilgi gördü. Kamp malzemeleri (yüzde 305), kitap mağazaları (yüzde 267) ile işlem hacminde en fazla artış gösteren sektörler oldu.

2019’da kredi kartlı işlemlerde 177 TL, debit işlemlerde 77 TL olmak üzere ortalama 146 TL olan sepet tutarı, 2020’de kredi kartlı işlemlerde 214 TL, debit işlemlerde 93 TL olmak üzere ortalama 168 TL’ye yükseldi. 2 ve üzeri taksitlerdeki ortalama sepet tutarında 2020 yılında değişim olmadı ve sepet tutarı 200 TL’nin altına düşmedi.

Taksitli alışveriş tercih edildi

2019’da kredi kartı ile yapılan işlemlerde 147 TL olan tek çekim sepet tutarı 2020’de 171 TL oldu. Bununla birlikte 2019’da kredi kartıyla yapılan işlem hacminin yüzde 70’ini oluşturan tek çekim alışveriş oranı, 2020’de yüzde 67’ye geriledi. İki ve üzeri taksitlerdeki ortalama sepet tutarı 200 TL’nin üzerinde seyretti.

2019’da online alışverişin yüzde 50’sini oluşturan mobil alışveriş, 2020’de yüzde 55 oranını yakaladı. 2019’da yüzde 70 seviyesindeki masaüstü bilgisayardan işlem hacmi 2020’de yüzde 67’ye geriledi. 2019’da 98 TL olan mobil cihaz ortalama sepet tutarının 2020’de yalnızca 7 TL artış gösterdi.

İşlem adedinin en fazla olduğu zaman dilimi 13.00-14.00 saatleri olurken, sepet tutarının en yüksek seyrettiği zaman dilimi 2019’daki gibi 11.00-12.00 saatleri oldu. 2020’de mobil cihazlardan yapılan alışverişlerde sepet ortalaması, zaman dilimi bakımından çok büyük farklılık göstermezken, masaüstü cihazlarda saatlik ortalama sepet tutarı 160 TL ile 320 TL arasında değişti.

Erkekler daha çok harcama yaptı

2020’de erkeklerin sepet ortalaması yüzde 11 artarak 180 TL’yi bulurken, kadınların sepet ortalaması yüzde 18 artarak 160 TL oldu. Erkekler alışveriş hacmini en çok Karadeniz ve Ege (yüzde 120) Bölgelerinde artırırken, kadınlar İç Anadolu (yüzde 112) ve Akdeniz (yüzde 108) bölgelerinde sepetleri daha fazla doldurdu. 2020’de ortalama sepet tutarını en fazla artıran bölge yüzde 48 ile Ege olurken, yüzde 19 ile Karadeniz ikinci sırada yer aldı.