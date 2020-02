2020 Martin Ennals Ödülü için üç kıtadan üç kadın aday finale kaldı

Uluslararası Af Örgütü'nün eski genel sekreterlerinden, insan hakları savunucusu Martin Ennals onuruna verilen ödüllerde 2020 finalistleri üç önemli kadın oldu.

Finalistler, Yemen’de Hüda El Sarari, ülkedeki gizli cezaevlerini ve çok sayıda işkence vakasını ortaya çıkardı. İşkence ve kötü muamele ile mücadele etti. Meksika’da Norma Ledezma kadın cinayetlerine ve zorla kaybetmelere karşı savaştı. Güney Afrika’da Sizani Ngubane kadınların eğitime ve toprağa erişiminin sağlanması için mücadele etti. Ödül sahibini 19 Şubat’ta bulacak.

Ödül tarihinde bir ilk: Finalistlerin üçü de kadın

Martin Ennals Ödülü her yıl dünyanın dört bir yanında, insan hakları mücadelesine derin bağlılığıyla öne çıkan ve çoğunlukla kendi hayatını tehlikeye atma pahasına hak mücadelesi veren insan hakları savunucularına takdim ediliyor. Ödül jürisi 2020’de ilk kez, üç finalisti de kadın olarak seçti.

Martin Ennals Vakfı Direktörü Isabel de Sola ödüle ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Martin Ennals Vakfı olarak bu üç kadının cesaretle sürdürdüğü çalışmaları ödüllendirmekten gurur duyuyoruz. Jürimizin 2020 ödülü için belirlediği adaylar, kendilerini insan haklarına, özellikle de kadın haklarına saygı gösterilmesine adayan kişilerin, dünyanın dört bir yanında giderek daha güçlü bir şekilde mücadele ettiğini gösteriyor."

Üç kıtadan 2020 finalistleri ve mücadeleleri

Yemenli avukat Hüda El Sarari, 2005’ten beri çatışmaların devam ettiği Yemen’de işkence, zorla kaybetme ve hatta yargısız infazlar gibi en ağır insan hakları ihlallerinin işlendiği çok sayıda gizli gözaltı merkezinin varlığını ortaya çıkardı.

Sizani Ngubane kurduğu sivil toplum örgütüyle ülkesindeki kırsal bölgelerde yaşayan 50 binin üzerinde kadını bir araya getirdi. Ngubane, 40 yıldan uzun bir süredir kadın haklarının tanınması için başarıyla mücadele ediyor.

Meksika’da her yıl 3 bin 500’ün üzerinde kadın öldürülüyor. Öldürülen kadınlardan birinin annesi olan Norma Ledezma, Chihuahua eyaletinde tüm gücüyle adalete erişmeye çalışan ailelere destek olmak için çabalıyor.

Jüri Başkanı Hans Thoolen, "2020 Martin Ennals Ödülü’nün finalistleri farklı kıtalarda mücadele ediyor, fakat üçünün de ortak noktası sergiledikleri direnç, kararlılık, muazzam bir dayanıklılık ve çalışmalarının olumlu ve somut değişimler yaratması" dedi.

Ödül töreni 19 Şubat 2020’de

2020 Martin Ennals Ödülü 19 Şubat 2020’de canlı yayınlanacak ödül töreniyle bu üç finalistten birine verilecek. Uzun yıllardır Martin Ennals Ödülü’nü destekleyen Cenevre Kent Konseyi ödül törenine ev sahipliği yapıyor.

Martin Ennals kimdir?

27 Temmuz 1927 İngiltere’de doğan Martin Ennals yaşamını bir insan hakları aktivisti olarak sürdürdü. 1968'den 1980'e kadar Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreterliği görevini yaptı. Ennlas'ın yöneticiliği döneminde Uluslararası Af Örgütü, Nobel Barış Ödülü, Erasmus Ödülü ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ödülü'ne layık görüldü. Ennals ayrıca ARTICLE 19 ve International Alert isimli iki insan hakları örgütünün kurulmasında rol oynadı. Ennals, 5 Ekim 1991’de yaşama veda etti.

Martin Ennals Ödülleri

1994 yılından bu yana verilen Martin Ennals Ödül jürisi, 10 saygın insan hakları kurumundan oluşur: Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Human Rights First, FIDH - Int’l Federation for Human Rights, World Organisation Against Torture, Front Line Defenders, International Commission of Jurists, Brot fuer die Welt, International Service for Human Rights, HURIDOCS. Ödül, bu 10 öncü insan hakları kurumu arasındaki özgün iş birliğiyle, dünya çapındaki insan hakları savunucularına bir koruma sağlamaktadır.

Kazananlar

2019 / Sudan - Abdullah Aziz Muhamat

2017 / Mısır - Muhammet Zaree

2016 / Çin - Ilham Tohti

2015 / Birleşik Arap Emirlikleri - Ahmed Mansoor

2014 / Meksika - Alejandra Ancheita

2013 / Rusya - Joint Mobile Grup

2012 / Kamboçya - Luon Sovath

2011 / Uganda - Kasha Jacqueline Nabagesera

2010 / Suriye - Muhannad Al-Hassani

2009 / İran - Emadeddine Baghi

2008 / Özbekistan - Mutabar Tadjibaeva

2007 / Burundi - Pierre Claver Mbonimpa / Sri Lanka Kopalasingham Sritharan / Rajan Hoole

2006 / İran - Akbar Ganji / Zimbabwe Arnold Tsunga

2005 / Suriye - Aktham Naisse

2004 / Rusya - Lidia Yusupova

2003 / Kolombiya - Alirio Uribe Muñoz

2002 / Çad - Jacqueline Moudeina

2001 / Peace Brigades International

2000 / Kongo - Immaculée Birhaheka

1999 / Sırbistan - Nataša Kandić

1998 / Filistin - Eyad al-Sarraj

1997 / Meksika - Bishop Samuel Ruiz Garcia

1996 / Nijerya - Clement Nwankwo

1995 / Pakistan - Asma Jahangir

1994 / Çin - Harry Wu