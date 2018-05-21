2020 iklim zirvesine ev sahipliği yapmak isteyen Türkiye'ye bir rakip daha

Türkiye ve İtalya'nın ev sahipliği yapmak istediği 2020 yılındaki Birleşmiş Milletler iklim zirvesine İngiltere de talip oldu.

Yeşil Ekonomi’nin Financial Times gazetesinden aktarımına göre, İngiltere Enerji Bakanı Claire Perry geçen hafta yaptığı bir açıklamada 2020 yılında gerçekleşecek iklim zirvesine ev sahipliği yapmanın ülkesi için harika bir fırsat olacağını söyledi.

Perry İngiltere'nin potansiyel teklifi için halen ''diplomatik sorunlar'' olmasına karşın, konunun halihazırda hükümet içinde tartışılmakta olduğunu dile getirdi.

''Çok fazla talep var''

Gazetenin haberinde görüşlerine yer verilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekreter Yardımcısı Ovais Sarmad ise 2020'nin Paris Anlaşması'nın yürürlüğe girdiği yıl olması dolayısı ile birçok ülkeden ev sahipliği konusunda teklif aldıklarını söyledi.

Sarmad iklim konferanslarının maliyetinin 100 ila 120 milyon avro arasında olmak ile birlikte bu maliyetin ev sahibi ve diğer üye ülkeler arasında paylaşıldığını da sözlerine ekledi.

İstekli ülkeler arasında Türkiye de var

Financial Times haberinde Türkiye ve İtalya'nın da Birleşmiş Milletler organizatörlerine, 2020 zirvesi için ilgilerini gayri resmi olarak bildirdikleri de yer aldı.