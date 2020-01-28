2020 için resmi tatili uzatma formülleri

2020 senesi resmi tatilleri, çalışanların izin sürelerini uzatmalarına ve uzun tatiller yapmalarına olanak sağlıyor.

Çalışanların büyük bir çoğunluğu tatil planlarını resmi tatilleri inceleyerek bu takvime göre izin seçeneklerini değerlendiriyor.

Seyahat Planı Analisti Gamze Kazancı 2020 yılının resmi tatil planlarını daha verimli ilgili şunları söyledi:

2020 yılında resmi tatillerde bazen 1-2 gün izin alarak 4-5 günlük tatil planları yapmak mümkün olacak. Resmi tatillerle birleştirecek şekilde 9 gün izin yapan bir çalışan yıl boyunca toplamda 34 gün izin yapma imkanına sahip olacak.

Hazırlanan tabloya göre yıl boyu ister 1-2 gün izin kullanarak resmi tatillerin bazılarından yararlanılabileceğini, istenilirse 11 gün izin kullanarak 39 güne kadar çıkan tatiller kullanılabileceğini görmek mümkün.

Seyahat planlamaları için önceden böyle veriler baz alınarak hareket edilmesi ve buna göre planlama yapılması, çalışanların izinleri ve resmi tatilleri daha verimli kullanmasına olanak sağlıyor. Bunun yanı sıra da erken rezervasyon ve erken uçak bileti alınarak tatil maliyetleri ciddi oranda düşmüş oluyor.

Bayramlarda 9-10 gün tatil yapabilecek

Bu yıl hem Ramazan hem de Kurban Bayramlarında çalışanların tatillerini uzatmaları ve bir haftayı aşan tatiller yapmaları mümkün oluyor.

2020 senesinde 24 Mayıs Pazar başlayan Ramazan Bayramı için;

Arife günü olan C.tesi yarım gün izin alarak, ardından bayramın bitişinden Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri de 3 gün izin alarak 9 günlük bir erken yaz tatili yapmak mümkün oluyor.

31 Temmuz’da başlayan Kurban Bayramı ise tam bir yaz tatili fırsatı oluşturuyor.

30 Temmuz Perşembe günü Kurban Bayramı Arifesi yarım gün izin alanlar resmi tatille birlikte 5 gün izin yapabiliyorlar. Ayrıca Kurban Bayramı sonrasında da 4 gün izin alarak 10 günlük bir yaz tatili planlanabilir.

29 Ekim 4 gün yapılabilir

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2020 senesinde perşembe gününe denk geliyor. Cuma günü 1 günlük izin alınarak, yıl sonuna yakın 4 günlük bir alternatif tatil planı oluşturulabiliyor.