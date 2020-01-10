2020 hac kura sonuçları açıklandı

Ne zaman yola çıkılacak?
Hac kura çekilişinin ardından ilk kafile 22 Haziran tarihinde yola çıkacak, son kafilenin gideceği tarih ise 25 Temmuz 2020 olacak. Hacı adaylarının geri dönüşü ise 6 Ağustos 2 Eylül tarih aralığında gerçekleşecek.
Hac kura çekilişi canlı yayını, Diyanet TV üzerinden saat 10.00 itibariyle başladı. Canlı yayında Ankara ilinden başvuran kişilerin sonuçları yayınlandı. Geriye kalan illerin çekiliş sonuçları sistem üzerinden TC Kimlik numarası ile sorgulanabilecek.
Hac kura sonuçları nasıl sorgulanabilir?
Hac kura sonuçları için sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi aracılığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi aracılığıyla öğrenilebilecek. Bunun için hacı adaylarının TC Kimlik Numaraları ile E-Devlet şifrelerini hazır bulundurmaları önem arz edecek. E-Devlet şifreleri, postaneler aracılığıyla edinebilecek.
Sonuçları sorgulamak için TIKLAYIN.
Bu yıl kaç kişi hacca gidecek?