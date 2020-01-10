İlk kez hacca gitmek üzere başvuranların bir kez, daha önceki yıllarda başvuranların ise birden fazla kez isminin yer aldığı Hac kuraları çekilişi neticesinde 2020 Hac kura sonuçları açıklandı. Hac kura sonuçları sorgulama işlemi yalnıza E-Devlet üzerinden TC Kimlik Numarası ve şifre ile sorgulanabiliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Umre Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 2020 hac kuraları çekimi 9 Ocak'ta tamamlandı. kura, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda, hacı adaylarının da katılımıyla düzenlenen törende çekildi. 22 milyonu aşkın hacı adayının heyecanla beklediği hac kuraları sonrası 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Ön kayıt ve kayıt işlemlerini daha önce tamamlayan hacı adayları, saat 21.00 itibariyle e devlet 2020 hac kura sonuçları sorgulama sayfasından kesin kayıt hakkı elde edip edemeyeceklerini öğrenebilecekler.

Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilecek. Bir sonraki süreçte adaylar, e-Devlet üzerinden alacakları ‘Hac Kesin Kayıt Belgesi’ ile 13-24 Ocak tarihleri arasında il müftülüklerine ve acentelere kayıt yaptırabilecek.

Tamamlanan kuranın ardından şimdi gözler e devlet hac sonucu sorgulama ekranına çevrildi... Peki, hac kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, Diyanet tarafından açıklanan 2020 hac sonucu sorgulama sayfası ve hac kura çekimine yönelik ayrıntılı tüm bilgiler...