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2020 hac kura sonuçları açıklandı

İlk kafile ne zaman yola çıkacak, bu yıl kaç kişi hacca gidecek, 2020 yılında hac ve umre fiyatları ne kadar? 

10 Ocak 2020 07:40

 

İlk kez hacca gitmek üzere başvuranların bir kez, daha önceki yıllarda başvuranların ise birden fazla kez isminin yer aldığı Hac kuraları çekilişi neticesinde 2020 Hac kura sonuçları açıklandı. Hac kura sonuçları sorgulama işlemi yalnıza E-Devlet üzerinden TC Kimlik Numarası ve şifre ile sorgulanabiliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Umre Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 2020 hac kuraları çekimi 9 Ocak'ta tamamlandı. kura, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda, hacı adaylarının da katılımıyla düzenlenen törende çekildi. 22 milyonu aşkın hacı adayının heyecanla beklediği hac kuraları sonrası 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Ön kayıt ve kayıt işlemlerini daha önce tamamlayan hacı adayları, saat 21.00 itibariyle e devlet 2020 hac kura sonuçları sorgulama sayfasından kesin kayıt hakkı elde edip edemeyeceklerini öğrenebilecekler.

Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilecek. Bir sonraki süreçte adaylar, e-Devlet üzerinden alacakları ‘Hac Kesin Kayıt Belgesi’ ile 13-24 Ocak tarihleri arasında il müftülüklerine ve acentelere kayıt yaptırabilecek.

Tamamlanan kuranın ardından şimdi gözler e devlet hac sonucu sorgulama ekranına çevrildi... Peki, hac kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, Diyanet tarafından açıklanan 2020 hac sonucu sorgulama sayfası ve hac kura çekimine yönelik ayrıntılı tüm bilgiler...

Ne zaman yola çıkılacak?

Hac kura çekilişinin ardından ilk kafile 22 Haziran tarihinde yola çıkacak, son kafilenin gideceği tarih ise 25 Temmuz 2020 olacak. Hacı adaylarının geri dönüşü ise 6 Ağustos 2 Eylül tarih aralığında gerçekleşecek.

Hac kura çekilişi canlı yayını, Diyanet TV üzerinden saat 10.00 itibariyle başladı. Canlı yayında Ankara ilinden başvuran kişilerin sonuçları yayınlandı. Geriye kalan illerin çekiliş sonuçları sistem üzerinden TC Kimlik numarası ile sorgulanabilecek.

Hac kura sonuçları nasıl sorgulanabilir?

Hac kura sonuçları için sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi aracılığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi aracılığıyla öğrenilebilecek. Bunun için hacı adaylarının TC Kimlik Numaraları ile E-Devlet şifrelerini hazır bulundurmaları önem arz edecek. E-Devlet şifreleri, postaneler aracılığıyla edinebilecek.

Sonuçları sorgulamak için TIKLAYIN.

Bu yıl kaç kişi hacca gidecek?

Bu yıl İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ülkemize tanıdığı Hac kontenjanı, 83 bin 430 oldu. Bu oran, ülke nüfusunun binde biri olarak belirlenmektedir. Hacı adayları, Hac kayıtlarını yenileyenler ve ilk kez kayıt yaptıranlar arasından kura ile belirlenecek. Kura çekilişi, noter huzurunda yapılacak.

Kesin kayıt hakkı kazananlar belgelerini e-devlet'ten alacak

Hac kuraları neticesinde kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, 13-24 Ocak tarihleri arasında E-Devlet şifreleri ile giriş yaparak Hac Kesin Kayıt Belgesi alacak. Bu belge ile ilk müftülükleri ya da acenteler üzerinden kayıt işlemi sağlanabilecek.

Hac kura çekilişinde katsayı uygulaması kullanılacak. Katsayı uygulaması, hacı adayının ilk müracaat itibariyle toplam yıl sayısı esas alarak gerçekleştiriliyor.

Hac için ön kaydını yaptıran vatandaşların, kayıt yaptırdığı yılların toplam sayısı kendisi ile çarpılarak hesaplanıyor.

2020 yılı haccı için ön kayıt yaptıran kişinin katsayısı 1 olacağı için kura sisteminde bulunma sayısı 1x1=1 olarak hesaplanır.

2010 yılında ilk kaydını yaptıran ve her yıl kaydını yenileyen bir kişinin katsayısı 11x11=121 olarak hesaplanmaktadır.

Katsayı, kişinin kurada çıkma ihtimalini arttırmaktadır. Katsayısı 121 olan kişinin kurada ismi 121 kez yer alır. Katsayısı 1 olan kişinin ismi ise 1 kez yer alır.

Kesin kayıtlar sağlık sorunları nedeniyle ertelenebilecek

Hacı olmaya hak kazanan ancak çeşitli sağlık sorunları dolayısıyla hacca gitme konusunda sıkıntı çeken kişiler için Diyanet İşleri Başkanlığı kolaylık sağlayacak. Sağlık durumunu belirten bir rapor alınması halinde kayıt hakkı gelecek yıla ertelenebilecek. Ancak bu durum iki kez üst üste gerçekleşmesi halinde hacı adaylarının kura katsayısını sıfırlayacak.

İlk kafile ne zaman yola çıkacak?

Kesin kayıt işlemini yaptıran ilk kafile, 22 Haziran tarihinde yola çıkacak. Son kafile ise 25 Temmuz 2020 tarihinde kutsal topraklara gidecek.

Geri dönüşler, 6 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak ve 02 Eylül 2020 tarihinde tamamlanacak. 

2020 yılında hac ve umre fiyatları ne kadar olacak? 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Hac Umre ve Seyahat Acentaları Derneği Başkanı (HURSAD) Diyaeddin Şahin, Türkiye’de yıllardan beri hacca gitmek için başvuran ve kurada isminin çıkmasını bekleyen yaklaşık 2 milyon 300 bin kişi olduğunu belirtti. Bu rakamın 175 bine yakınını bu sene hacca gitmek için başvuranlar oluşturuyor.

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