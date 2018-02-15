2020 Dünya Hava Oyunları Olimpiyatları Türkiye'de yapılacak

Ümit Kozan / Lozan, 15 Şubat (DHA) - 2020 Dünya Hava Oyunları’nın Türkiye’de yapılmasına ilişkin protokol, Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı Kürşat Atılgan ile Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) Başkanı Frits Brink tarafından imzalandı.

İsviçre’nin Lozan kentindeki Olimpiyat Evi’nde düzenlenen törene Türk Hava Kurumu Başkanı Kürşat Atılgan, Uluslararası Havacılık Federasyonu Başkanı Frits Brink, Türkiye\'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, FAI Organizasyon Direktörü Markus Haggeney, Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık, THK Genel Sekreteri Salim Kaya ve FAI yetkilileri katıldı.

THK Başkanı Atılgan, imza töreninde yaptığı konuşmada, olimpiyatlardan sonra katılımcı açısından dünyanın en büyük yarışması olan oyunlara, 100’den fazla ülkeden 4 binin üzerinde sporcu katılacağını belirterek bu organizasyonun Türkiye’nin tanıtımı açısından büyük önemi olduğunu söyledi.

Dünya Hava Oyunları\'nın Türkiye\'de yapılmasına ilişkin FAI üyesi bazı ülkelerin Türkiye\'ye yönelik olumsuz tavırları dolayısıyla adaylık konusunda tereddüt yaşadıklarını ifade eden Atılgan, \"Türkiye hakkında yurt dışında konuşanların çoğu ülkemizi görmeden konuşuyor. Türkiye\'yi gördükten sonra fikirleri değişiyor. Bizim en aleyhimizde olanlar bile ülkemize gelip, THK\'nın altyapısını, çalışanlarını ve gönüllülerimizi gördükten sonra Dünya Hava Oyunları\'nın yapılacağı en iyi ülkenin Türkiye olacağına karar verdiler. Yönetim Kurulu da oybirliği ile 5-6 aylık çetin mücadeleden sonra oyunların Türkiye\'de yapılmasına karar verdi. Coğrafyanın da çok büyük etkisi var. THK\'nın da çok büyük etkisi var. Afrika\'nın, Asya\'nın Avrupa\'nın hava sporlarına gönül veren sporcularının çoğunun kesişme noktası Türkiye. Her coğrafyadan sporcuların, ulaşabileceği bir yer. Bu nedenlerle Türkiye, Dünya Hava Oyunları\'nın hem rahat hem de ekonomik yapılabileceği bir yer” dedi.

THK\'nın gayretleri ve geçmişinin, FAI yetkililerine büyük bir itibar telkin ettiğini ifade eden Atılgan, Dünya Hava Oyunları\'nın 1997\'de ilk defa THK organizasyonuyla Türkiye\'de yapıldığını hatırlatarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu organizasyonun beşincisini de yine THK yapacak. 2020 Dünya Hava Oyunlarının ülkemizde yapılması, Türkiye\'nin tanıtımı, turizm ve hava sporlarının gelişimi açısından büyük faydalar sağlayacak. 1997\'de yapılandan çok daha iyi yapmak için FAI ile THK yönetimi ve çalışanlarıyla ülkemize yaraşır şekilde bunu başaracağız. Oyunların, Türkiye\'de yapılmasına ilişkin karar süreci hiçte kolay geçmedi. Son iki ay da Amerikalılarla son ikiye kaldık. Bunu Türkiye\'ye döndürmek için epeyce bir mücadele verdik. FAI yönetici ve komisyonlarının Türkiye\'ye getirilip, açık bir şekilde Türkiye\'yi gösterdikten sonra ipi göğüsledik. Hava oyunları, Eskişehir, Antalya, İzmir, Aydın’ın Kuşadası ilçesi, Ankara, Muğla\'nın Fethiye ilçesinde ve Denizli\'de yapılacak.”

FAI’nin 1905 yılında kurulduğunu ve THK’nın da bu kuruluşa 1929\'da üye olduğunu hatırlatan Atılgan, gelinen süreçte, 2020\'de yapılacak Dünya Hava Oyunları için altyapının büyük oranda hazır olduğunu söyledi. Atılgan, oyunlara 2,5 yıldan fazla bir süre olduğunu ve bu sürenin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, süreç içerisinde bakanlıklarla ilişkiler, tanıtımlar, yayın haklarının ihale edilmesi, yarışmaların yapılması gibi o günden bugüne gelişen bazı disiplinlerin altyapı ihtiyaçlarına ilişkin takvim ve yol haritasının çıkarılacağını söyledi.

Atılgan, FAI yetkilileriyle birlikte ulusal ve uluslararası sponsorlarla yapılacak görüşmelerin ardından Dünya Hava Oyunları\'nın adına yakışır bir şekilde gerçekleştirilmesinin hedeflendiği açıkladı.

Slogan \"İstikbal Göklerdedir\"

Atılgan, Atatürk\'ün THK\'yı kurarken söylediği \"İstikbal Göklerdedir\" sözünün, Dünya Hava Oyunları\'nın sloganı olarak kullanılacağını belirterek, FAI\'ye 110 ülkenin üye olduğunu ve 100 ülkeden sporcuların katılımının beklendiğini söyledi. Atılgan, turizmin kapandığı 20 Eylül-5 Ekim arasında yapılması planlanan oyunların, Türk ekonomisine büyük katı sağlayacağını bildirdi.

En önemli gelişme drone alanında olacak

Atılgan, 2020\'deki en önemli gelişmenin drone alanında olacağına dikkati çekerek, \"Dronelerin dünyadaki otoritesi FAI, Türkiye\'de ise dronelerin otoritesi THK olacak. Drone yarışmasının çok ilgi çekmesini bekliyoruz. Teknolojisi çok hızlı gelişen drone konusunda THK Üniversitesi tarafından bir takım yatırımlar yapılacak. 1997\'de yamaç paraşütü ve balon gibi etkinlikleri turizme kazandırdık. Bunların ekonomik değeri 100 milyon dolarlarla ölçülüyor\" dedi.

FAI Başkanı Brink: Türkiye açık ara önde

FAI Başkanı Brink de törende yaptığı konuşmada, Türkiye\'nin 2020 oyunlarını şimdiye kadar düzenlenen oyunların en iyisini yapmak için elinden geleni yapacağına olan inancını dile getiren Brink, Türkiye\'deki oyunların, Başkent Ankara ve turistik destinasyonu olan Antalya dahil simgesel olarak birçok noktada gerçekleştirileceğini söyledi.

Brink, geçen sene oyunların düzenleneceği yerleri gezdiğini ve çok beğendiğini belirterek, Türkiye’nin Asya, Afrika ve Avrupa ülkelerinin ortasında bulunması dolayısıyla katılımın yüksek olmasını beklediklerini kaydetti.

Atılgan, FAI\'ye üye ülkelerin veri tabanına kayıtlı 2,5 milyondan fazla hava sporları lisanslı sporcunun bulunduğuna dikkati çekerek, \"Orta ve üst gelir gurubuna sahip bu sporcular için Türkiye olağanüstü potansiyele sahip. 2020 Hava Oyunlarının amaçlarından biri, bu kitleyi ülkemize çekmek olacaktır\" dedi.

Büyükelçi Saygılı: Bu bir başarı hikayesidir

Türkiye\'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı ise 2020 Dünya Hava Oyunları\'nın Türkiye\'de düzenlenecek olmasının bir başarı hikayesi olduğunu ve kendilerinin de bu başarı hikayesini duyurmaya çalışacaklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından Atılgan ile Brink, 2020 Dünya Hava Oyunları\'nın Türkiye yapılmasına ilişkin protokole karşılıklı imza attı. Ardından törene katılan heyetler günün anısına Olimpiyat Evi bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirdi. (Fotoğraf)

