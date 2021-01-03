2020'de uçak kazalarında ölenlerin sayısı, bir önceki yıla göre arttı

To70'den yayımlanan açıklamaya göre, büyük uçak kazaları değerlendirmesine, yasadışı müdahale sonucu gerçekleşen havacılık faciaları da eklendi.

İran silahlı kuvvetleri tarafından, roket sanılarak düşürülen Ukrayna havayolları uçağı da değerlendirmeye alındı.

176 kişinin hayatını kaybettiği bu olay sonrası İran bir süre sorumluluğu üstlenmeyi reddetmişti.

Ancak sonrasında sorumluluğu kabul ederek, kurbanların ailelerine 150'şer bin dolar ödeneceği açıklandı.

Pakistan'nın Karaçi kendinde düşen ve 86 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası da 2020 verileri arasında öne çıkıyor.

2017 yılı en güvenli yıldı

Hayatını kaybedenlerin sayısının fazla olmasına karşın 2020 içindeki kaza sayısı ise azaldı.

Küresel havacılık endüstrisinin kayıtlar tutulmaya başladıktan bu yana en güvenlik yılı 2017 oldu. O yıl hiç ölümlü yolcu uçağı kazası gerçekleşmedi.