2020'de Türkiye'nin gündemi ne kadar hızlı değişti?

2020 yılına kuşkusuz Covid-19 salgını damgasını vurdu. Özellikle Mart ayından itibaren tüm haber gündemini domine eden salgın, diğer tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'nin en çok konuştuğu haber başlığıydı.

BBC Türkçe'nin internet sitesinde ve sosyal medya platformlarında salgını tüm yönleriyle haberleştirdik.

Sadece Youtube'a 90'a yakın bilgilendirici video hazırladık.

Binlerce tweet, Facebook postu paylaştık.

Tweet verilerini alıp metin analiziyle bağlamlarına göre düzenlediğimizde Covid-19'dan sonra en çok Donald Trump'la ilgili haberler öne çıkıyor.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, altın, dolar gibi anahtar kelimeleri görüyoruz.

Virüsün ortaya çıktığı Çin de hakkında en çok haber yapılan başlıklardan biri.

2020 haberlerini ezici bir şekilde domine eden koronavirüsü gündem verilerinden ayıkladığımızda İran, Libya, Trump gibi başlıklara ulaşıyoruz.

2020'ye İran'dan önemli bir haberle girmiştik. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin hava saldırısında öldürülmüştü.

Yılın ilk haftalarında İran ile ABD arasındaki krize tanıklık ettik.

Covid-19 dışında kadın cinayetleri, ekonomideki sıkıntıları, ABD'de Donald Trump devrini kapatıp Joe Biden dönemini açan seçimleri konuştuk.

Koronavirüs salgınıyla ilgili gündeme gelen ifadelere baktığımızda bu yıl en çok sosyal mesafe, maske, karantina, test ve vaka sayısı gibi ifadeler karşımıza çıkıyor.

Türkiye'nin iç gündeminde ise ekonomiyle ilgili haberlerin başı çektiğini görüyoruz. Doların yükselişleri, enflasyon ve ekonomi gündemini meşgul eden diğer haberlerin yan ısıra kadın cinayetleri, Türkiye'nin Avrupa'ya kapıları açmasıyla Edirne'ye yığılan göçmen krizi, İzmir ve Elazığ depremleri de en fazla haber yapılan konular arasında yer alıyor.

Metodoloji:

Veri: BBC Türkçe twitter hesabının 2020 yılında attığı tüm tweetler

Tarih Aralığı: 1 Ocak 2020 - 22 Aralık 2020

Aşamalar:

İlk aşamada tweetler veri kazıma yoluyla elde edildi.

Elde edilen tweetler tarih bilgileri ile beraber alt kümelerde toplandı.

Veri setinin içinde en çok geçen 500 kelimelerin analizi yapıldı.

Bu analiz sonucunda 6 tema belirlendi

Bu temalar altında geçen kelimelerin haftalık olarak kullanılma frekansları çıkarıldı.

Bu frekanslar veri görselleştirilmesi için kullanıldı.

'Bar race graph' metodu kullanılarak temalar görselleştirildi.

Bu şekilde, yılın öne çıkan gündemleri karşılaştırmalı olarak gösterilmiş oldu.

Katkıda bulunanlar:Akın Ünver