2020'de halka, 15 milyar 792 milyon lira para cezası kesilmiş

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yargı ve idari para cezaları ile vergi cezaları kapsamında 2020 yılında halkın devlete ödemesi gereken miktarın 15 milyar 792 milyon lira olduğunu açıkladı.

Bakan Elvan, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'ün "Ülkemizde 2019 ve 2020 yıllarında şahısların devlete herhangi bir nedenle ödemesi gereken ancak ödemediği için ceza kapsamına giren maddi tutar ne kadardır? 2019 ve 2020 yıllarında şahıslara kesilen maddi ceza tutarı nedir? 2019 ve 2020 yıllarında maddi ceza uygulanan şahıs ve şirket sayısı kaçtır?" sorularını yönelttiği önergeye yanıt verdi.

Elvan 2019 yılında 648 milyon 231 bin lira yargı para cezası, 6 milyar 328 milyon 921 bin lira idari para cezası, 7 milyar 124 milyon 363 bin lira vergi cezası ve 275 milyon 993 bin lira diğer para cezası olmak üzere 14 milyar 377 milyon 508 bin lira para cezası uygulandığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, 2020 yılındaki para cezası miktarının ise 15 milyar 792 milyon 327 bin liraya yükseldiğini belirterek, bunun 539 milyon 19 bin lirasının yargı para cezası, 9 milyar 154 milyon 576 bin lirasının idari para cezası, 5 milyar 664 bin 770 lirasının vergi cezası ve 433 milyon 962 bin lirasının ise diğer para cezaları olduğunu bildirdi.