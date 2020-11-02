2020'de dünya genelinde 30'dan fazla gazeteci öldürüldü

Gazetecilere Karşı Suçlarda Cezasızlıkla Mücadele Uluslararası Günü kapsamında bir açıklama yayımlayan RSF, BM bünyesinde, gazetecilerin korunmasına yönelik bir özel temsilcilik oluşturulması da talep etti.

Pandemi döneminde ölüm sayısı da azaldı

RSF'in açıkladığı verilere göre, Ocak ayından bu yana dünya genelinde 29 gazeteci ve üç medya çalışanı katledildi. RSF, ölüm rakamının önceki yıllara göre düşük olmasının nedeninin Koronavirüs pandemisi olduğunu açıkladı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, 2019 senesinde 49 gazetecinin öldürüldüğünü belirten RSF, özellikle kriz bölgelerinde öldürülen gazeteci sayısındaki düşüşün, bu bölgelere giden gazeteci sayısının azalmasından kaynaklandığına dikkat çekti.

"Gazeteciler üzerinde baskı arttı"

Öneriye ilişkin konuşan RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, görevindeki son yılını gazetecilerin daha iyi korunması için kullanması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Salgının gazetecileri mesleki anlamda olumsuz etkilediğini dile getiren Deloire, salgın nedeniyle daha az gazetecinin öldürülmüş olmasına karşın, gazeteciler üzerindeki baskının arttığını ifade etti.

"Gazetecilere yönelik tehditlerin çeşitliliği gittikçe artıyor ve bunlarla mücadele giderek zorlaşıyor" diyen Genel Sekreter, geçen on yılda dünya genelinde yaklaşık bin gazetecinin öldürüldüğünü kayıt altına aldıklarını belirtti.

Christophe Deloire, "Bu vakaların neredeyse hiçbirinin gereken titizlikle soruşturulmadığını ve suçluların sorumluluk altına alınmadığını" vurguladı.