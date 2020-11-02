T24 LogoT24 Logo
Medya

2020'de dünya genelinde 30'dan fazla gazeteci öldürüldü

"Gazetecilere yönelik tehditlerin çeşitliliği gittikçe artıyor"

02 Kasım 2020 18:30

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), 2020 yılının başından bu yana dünya genelinde 30 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı. Örgüt, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde gazetecilerin korunması için bir özel temsilcilik kurulmasını talep etti.

ETİKETLER

RSFSınır Tanımayan Gazetecilergazeteciöldürülen gazeteciRSF 2020RSF 2020 raporu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24