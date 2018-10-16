202 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası gerçekleştirildi

ANKARA, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 202 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurasının Devlet Personel Başkanlığı’nda noter huzurunda gerçekleştirildiğini bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, \'\'3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1\'inci maddesine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen 202 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası, Devlet Personel Başkanlığı’nda noter huzurunda gerçekleştirildi\'\' denildi.

\'ATANANLARIN 131\'İ ERKEK, 71\'İ KADIN\'

Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alınarak yapıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\' 202 istihdam hakkı sahibinden; 42’sinin öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak; mühendis, mimar, kimyager, hemşire, öğretmen, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara, 68’inin memur unvanlı kadrolara, 86’sının hizmetli unvanlı kadrolara, 2’sinin büro personeli pozisyonuna,4 kişinin ise işçi kadrosuna atama teklifleri gerçekleştirildi. Atananların 131’i erkek, 71’i kadın. Atama teklifleri e-uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşların; 16’sı bakanlık ve bağlı kuruluşu, 18’i üniversite, 2’si mahalli idare, 1’i kamu iktisadi teşebbüsü olmak üzere toplam sayısı 37’dir.\'\'

İLGİLİLER ATAMA TEKLİF SONUÇLARINA 17.00 İTİBARİYLE ULAŞABİLECEK

Ayrıca ilgililerin atama teklif sonuçlarına bugün saat 17.00 itibariyle www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabilicekleri de bildirildi. Açıklamada, \'\'ilgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekmektedir\'\' ifadelerine yer verildi.