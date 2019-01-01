2019'un ilk bebekleri

2019'un ilk bebeği Muhammet Ali, 3 kilo 900 gram ağırlığında doğdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2019'un ilk bebeğini ziyaret etti.

Aile Bakanı'ndan ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğini hastanede ziyaret etti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen doğumla ilk çocuğunu dünyaya getiren anne Semiha Koca'yı ziyaret eden Bakan Selçuk, "Hilal Nur" adı verilen bebeğin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam geçirmesini diledi.



Baba Yakup Koca'yla da görüşen Selçuk, kucağına aldığı yeni yılın ilk bebeğine altın taktı.

Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailelere verilen desteklerin süreceğini söyledi.

Çalışan anneler için belirli imkanlar sağlandığını anlatan Selçuk, toplumun mayası olan ailenin güçlü olmasını önemsediklerini vurguladı.

"Üç çocuk" tavsiyesinde de bulunan Selçuk, normal doğumun artırılması konusunda da gerekenlerin yapılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, daha sonra "Suda Doğum Ünitesi"ni de ziyaret ederek yeni doğan bebekler için ailelere çeşitli hediyeler verdi.

Nevşehir

Nevşehir Kapadokya Hastanesi’nde saat 00.01’de Azra bebek 3, 400 gr ve 50 cm olarak dünyaya geldi. 2019 yılının ilk bebeğine sahip olan Şerife- Ersin Erden çiftinin mutlulukları görülmeye değerken çifti ilk tebrik edenler ise hastane çalışanları ve yakınları oldu.

Azra bebeği dünyaya getiren Op. Dr. Ramazan Güngör, Azra bebeğin saat 00.01’de 3,400 gram olarak dünyaya geldiğini söyledi. Güngör, “Çok mutluyuz. Şerife hanım gece 00.01’de doğumunu yaptı. Azra bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Çocuğumuzda iyi annemizde iyi. Şuan için herhangi bir sıkıntımız görünmüyor. Azra bebek 3 bin 400 gram doğdu bebeğimiz 50 cm herhangi problemimiz yok” dedi.

Anne Şerife Erden de açıklamasında, “Çok mutluyum, ikinci bebeğim oldu. Doktorumuz Ramazan beye çok teşekkür ediyorum derken baba Ersin Erden’de açıklamasında, “Bizim için çok mutlu bir anı yaşıyoruz. İkinci bebeğimiz. Allah inşallah hayırlı sağlıklı bir ömür nasip eder. Bebeğimizin ismini Azra koyduk. Tarif edilemez bir duygu benim için” diye konuştu.

Mersin

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeğine Süleyman ismi verildi. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne akşam saatlerinde gelen 24 yaşındaki Çiğdem Taş'ın, yeni yılın ilk dakikalarında normal doğumla bir erkek çocuğu oldu.

Süleyman ismini koydukları 3 kilo 500 gram ağırlığındaki bebek, yeni yılda hastanenin ilk bebeği oldu.

Anne Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiği ve 3'üncü çocuğunu kucağına aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Yılın ilk bebeğinin sağlık, mutluluk getirmesini dileyen Taş, "Adını Süleyman koyduk. 3,5 kilogram doğdu ve 53 santim. Normal doğumla oldu. Biz 30 Aralık'ta bekliyorduk. 1 gün sonra gece geç saatlerde yılın ilk bebeği olarak doğdu. Sancılar ve 9 ay geçen zorlu dönemin ardından bizim için tarihi önemli değildi. Sağlıklı olsun yeter."

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçaçı da yeni yılın ilk bebeğini hastanede ziyaret ederek, çeyrek altın hediye etti.

Çorum

Çorum’da dünyaya gelen 2019 yılının ilk bebeğine Asel ismi verildi.

Asel bebeğin ilk ziyaretçidi Vali Mustafa Çiftçi oldu. Vali Çiftçi, 2018 yılının son dakikalarını Hitit Üniversitesi Erol Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyaretine ayırdı. Bilge ve Mesut Abdal çiftinin saat 00.01’de dünyaya gelen bebeğe Asel adı verildi. Vali Çiftçi, Abdal tebrik ederek, evlatlarıyla sağlıklı bir ömür geçirmeleri temennisinde bulunan Çiftçi, bebeğe çeyrek altın hediye etti. Ziyarette İl Jandarma Komutanı J Kd. Alb. Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı hazır bulundu.

Baba Mesut Abdal, ikinci kez babalık sevincini yaşadığını belirterek, çok mutlu olduğunu söyledi.

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği 'Fatma Nisa'

Malatya'da 2019'un ilk bebeği, saat 00.08'de dünyaya geldi. Aile, kız bebeğe 'Fatma Nisa' ismini verdi.

Doğum için Malatya Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü Kadın Doğum ve Çocuk Polikliniği'ne getirilen Raziye Kızılarslan, (39), saat 00.08'de kız bebek dünyaya getirdi. Sağlıklı olduğu belirtilen, 3 kilogram ağırlığındaki bebeğe 'Fatma Nisa' ismi verildi. 4'üncü bebeğini kucağına almanın sevincini yaşayan Raziye Kızılarslan, 2019 yılının ilk bebeği olması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi. Raziye Kızılarslan, 2019 yılının kendilerine uğurlu geldiğini ifade ederek, "3 kızım vardı, bu dördüncü kızım oldu. Kızlarım güzel ve akıllı. İnşallah yeni doğan kızımda öyle olur. Allah herkese bu duyguyu yaşatsın. Hekimhan'dan beni 112 Acil Servis ekipleri getirdi. Kar yağışı vardı, 3'üncü kızım ambulansta doğdu. Fatma Nisa 2019 yılının ilk bebeği oldu, inşallah kaderi de güzel olur. Kızım şanslı, sizlerle de tanıştı, adı da Fatma Nisa. Hem peygamber efendimizin kızının adı hem de kaynanamın adı. Ben rüyamda 4 kızım olduğunu gördüm" diye konuştu.



Kadın Doğum Uzmanı Dr. Mehmet Murat Altındağ doğumun zor geçtiğini belirterek, "Annenin gayretiyle kız bebeği 3 kilo 130 gram olarak dünyaya geldi. Herhangi bir sorun olmazsa yarın taburcu olacaklar" dedi.