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2019'da yürürlüğe girecek başkanlık sistemi için start verildi

"Meclis'teki tüm bakanlıkların teşkilatlanmalarıyla ilgili düzenleme yürürlükten kaldırılacak"

31 Aralık 2017 12:30

2019'da yürürlüğe girecek Başkanlık sisteminde hükümetin yeni çalışma modeli, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılacak. En önemli başlığı, devletin yeniden yapılandırılması oluşturacak. Bu konudaki çalışmayla ilgili strat verildi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberi şöyle:

Uyum yasaları için kurulan beş komisyon, tüm yasaların yeni sisteme göre yeniden dizayn edilmesi ve ayıklanması için çalışacak. Bu komisyonlardan birinin çalışma sonuçları, 2019’da sistem değiştikten sonra görülecek. Devletin yeniden yapılanması ve personel rejimiyle ilgili tüm çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılacağı için, 2019’un kasım ayındaki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimin hemen arkasından hayata geçirilecek.

Yapılan plana göre, 2019 seçimlerinin ardından önce TBMM’de tüm bakanlıkların teşkilatlanmalarıyla ilgili düzenlemelerin yürürlükten kaldırılması gerekecek. Yasalara aykırı bir yapı kuralamayacağı için önce bakanlıklar ve kamu kurumlarının teşkilat yasaları lağvedilecek. Ardından Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile yeni teşkilatlanmalar yapılacak. Tüm çalışmanın seçimden sonraki bir ay içerisinde tamamlanması planlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için, bürokratik yapı yeniden oluşturulurken, ‘bürokratik oligarşiye izin vermeden, bürokratik devlet aklını korumak’ gerektiği dile getiriliyor. Bu çalışmaya göre, Cumhurbaşkanlığı’nda ‘savunma-güvenlik, kamu yöntemi ve ekonomi’ başlıklarında üçlü yapı kurulacak. Bu yapılar doğrudan Cumhurbaşkanı’na bağlı olacak. Bu görevleri takipten sorumlu ‘Cumhurbaşkanlığı Müsteşarlığı ve yardımcılarından’ oluşan yeni bir yapı kurulması da tartışılıyor. Bu durumda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği olmayacak.

50 ara kadroya tasfiye

Bu çalışma, bakanlıkların yeniden yapılandırılmasını da kapsayacak. Bakan yardımcılıklarının veya müsteşarlıkların kalıp kalmayacağına da bu çalışmada karar verilecek. Her iki yapı aynı anda mevcut olmayacak, biri tercih edilecek. Sadece bakan yardımcılıklarının kalmasına karar verilirse, birden fazla olmaları da planlanabilecek. Bakanlıklardaki ara kadroların kaldırılması da gündeme gelecek. Yardımcılıkların sayısının azaltılacağı ve 50 kişiyi bulan bu ara kadroların kaldırılabileceği belirtiliyor.

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