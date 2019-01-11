2019'da ihracatçıya 3 milyar 104 milyon liralık destek

ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019\'da değişen ve gelişen ihracat portföyüne uygun olacak şekilde ihracatçılara 3 milyar 104 milyon liralık destek sağlanacağını açıkladı.

Bakan Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamasında Türkiye\'nin 2018 yılında 168,1 milyar dolarlık ihracatıyla Cumhuriyet tarihinin rekoronu kırdığını bildirdi. Bakan Pekcan, ihracat artışını yapısal ve sürdürülebilir şekilde uzun döneme yaymak için, önümüzdeki dönemde yeni ve doğru politikalar geliştirerek alternatif pazarlara ve yeni nesil teknolojilere odaklanılması gerektiğini belirtti. Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak tüm ihracat desteklerini Türkiye\'nin ihracat potansiyeline doğrudan katkı sağlayacak alanları geliştirmek üzere tasarladıklarını, yeni dönemde de öncelikli olarak küresel alanda ihraç ürünlerinde teknolojiye, tasarıma, markalaşmaya ve pazarlamaya yatırım yapan firmaların destekçisi olacaklarını kaydetti.

\'3 MİLYAR 104 MİLYON LİRALIK DESTEK\'

Mal ihracatına yönelik devlet yardımlarının gerek nitelik gerek nicelik olarak sürekli iyileştirildiğini ifade eden Bakan Pekcan, \"Bu doğrultuda, 2018 yılında toplam 12 bin 255 firmamıza destek sağladık. 2019\'da değişen ve gelişen ihracat portföyümüze uygun olacak şekilde ihracatçılarımıza 3 milyar 104 milyon liralık destek vereceğiz. Bu şekilde ihracatçılarımızın son dönemdeki güçlü performansını taçlandırmış bulunuyoruz. Yeni Ekonomi Programında da ilan edildiği gibi, önümüzdeki 3 yıllık dönemde kamu kaynaklarımızın öncelikli olarak ihracatı artıracak, teknolojik ürün üretimi sağlayacak, cari açığı azaltacak yatırımlara kanalize edilecek olması, ihracat odaklı politikalara verilen önemin en büyük göstergesidir. İnanıyoruz ki 2019 yılındaki ciddi kaynak artışı ile beraber ihracatçımızın faydasına sunulan bu destekler, daha yüksek katma değerli ihracatı teşvik ederek ihracatımıza yeni bir ivme kazandıracaktır\" dedi.

FUAR VE TTM\'LERE SAĞLANAN DESTEKLER

Fuar destekleri için 2018 yılında 8 bin 700\'ü aşkın firmaya toplam 520 milyon liralık kaynak sağlandığını kaydeden Bakan Pekcan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

\"Başta yurtdışında düzenlenen gerek bireysel gerekse milli katılımlı fuarlar olmak üzere firmalarımızın fuar katılımları yeni dönemde en etkin şekilde teşvik edilecek, ulaşım ve nakliye dahil ihracatçılarımızın harcamaları desteklenecektir. İhracatımızın ürün ve ülke bazında geliştirilmesi amacına yönelik olarak, ihracatçılarımızın yeni pazarlar ve potansiyel müşteriler keşfetmelerini sağlayan pazar araştırmalarına, yurtdışındaki şirketlerle buluşmalarını sağlayan ticaret ve alım heyetlerine, yurtdışı pazarlarda önde gelen e-ticaret sitesi üyeliklerine, aynı zamanda yurtdışında şirket satın almak üzere ihtiyaç duydukları analizlere ve ileri teknolojiye sahip yurtdışı şirket alımında finansman giderlerine destek veriyoruz. 2018 yılında bu alanlarda 80 milyon lira bütçe tahsis edilmiş ve 2000 civarında firmamız destek kapsamına alınmıştır.\"

\'PAZARLAMA PROJELERİNE 40 MİLYON LİRALIK DESTEK\'

Bakan Pekcan ayrıca, firmaların ihraç ürünlerini yurtdışındaki küresel ölçekte alıcılara pazarlamaya yönelik maksimum 2 senelik projelerine destek verdiklerini, 2018 yılında bu alanlardaki 40 milyon lira destekten 856 firmanın faydalandığını belirtti. Bakan Pekcan, başta KOBİ\'lerin uluslararası rekabetçiliğini artırmak ve bu yolla sürdürülebilir ihracat artışı sağlamak üzere, firmaların sektör paydaşları ile kümelenme anlayışı çerçevesinde bir işbirliği kuruluşu vasıtasıyla 5 yıl süreyle yürütecekleri UR-GE projelerini desteklemeye devam ettiklerini, UR-GE destekleri için 2018 yılında 192 aktif proje kapsamında 92 işbirliği kuruluşuna toplam 40 milyon liralık kaynak sağlandığını dile getirdi.

Destek programlarında nihai hedefin, ihracatçıların yüksek teknolojili ve katma değerli ürünleri ihraç etmeye yönlendirmek olduğunu kaydeden Bakan Pekcan, \"KOBİ düzeyinden başlayıp her seviyedeki ihracatçımıza bu yıl sağlamayı öngördüğümüz toplam 3 milyar 104 milyon liralık desteğin etkin şekilde kullanılacağına inancımız tamdır\" diye konuştu.